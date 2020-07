"WE ARE CHAOS" are un aer de piesa masivă, amplă, cu mult ecou şi care poate răsuna pe o arenă plină cu zeci de mii de fani... Poate în 2021, sau poate 2022, după pandemie. Marilyn Manson a ales ruta unui clip simplu, fără artificiile folosite la început de mileniu sau în anii '90. Abordarea sa este una mai degrabă indie, cu cadre cu artistul suprapuse pesste o lume decăzută, poluată şi dezolantă. Peste tot acest peisaj apocaliptic o figură cu machiaj întunecat priveşte strictă ca o învăţătoare peste nişte şcolari care au greşit fatal.

Colaje de imagini ce par a nu se potrivi împreună, metafore întunecate, soldaţi din războaie mondiale şi femei la plajă sunt alternate fără un motiv anume. Odată cu acest single, Marilyn Manson a anunţat că va lansa noul album în luna septembrie. Va fi un album concept, cu numărul 11 în discografia artistului. Se pare că data aleasă pentru debut este controversata zi de 11 septembrie, cu atât de multă însemnătate în State. Slayer a fost prima care s-a lovit de această problemă şi avea şi o copertă controversată în acel an 2001 al durerii.

Despre noul single şi viitorul album, Manson a declarat următoarele:

Pe măsură ce ascult "We Are Chaos" acum pare ca şi cum ar fi ieri sau ca şi cum întreaga lume s-a repetat, cum face mereu, făcând piesa titulară şi poveştile să pară că şi cum ar fi scrise azi. Albumul a fost înregistrat integral fără ca să îl asculte cineva până să fie finalizat. Există şi un A Side şi un B Side în sensul tradiţional. Dar cum acesta este un LP este şi un cerc plat şi trebuie că ascultătorul să potrivească piesele de puzzle în peisajul melodiilor. În realizarea acestui album a trebuie să mă gândesc: îmblânzeşte-ţi nebunia, peticeste-ţi costumul. Încearcă să te prefaci că nu eşti un animal. Dar ştiam că umanitatea este cel mai rău animal. Să faci milă este ca şi cum ai face crime. Lacrimile sunt cel mai mare bun de export al corpului uman.

Videoclipul "We Are Chaos" a fost regizat, editat şi aranjat de către Mat Mahurin, incluzând secvenţe cu capul lui Manson detaşat de trup şi suprapus pe multiple obiecte, persoane sau instrumente muzicale. În ultimul an Manson ne-a oferit două coveruri bine realizate, după The Doors, "The End" şi după Johnny Cash, "God's Gonna Cut You Down".