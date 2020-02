Rihanna: "Putem repara lumea aceasta împreună. Nu o putem face divizați"

Prezentă la NAACP Image Awards 2020, Rihanna a transmis un îndemn la unitate. Artista a fost premiată în cadrul evenimentului pentru activitatea sa filantropică.

Weekendul acesta, Rihanna a participat la cea de-a 51-a gală anuală The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, desfășurată la Pasadena Convention Center. În cadrul evenimentului sunt onorate persoane de culoare cu merite deosebite în cinematografie, televiziune, muzică și literatură, Rihanna primind anul acesta The President’s Award. Acordat pentru realizări extraordinare în domeniul serviciului public, premiul i-a fost înmânat Rihannei pentru activitatea sa filantropică. Artista a înființat în 2012 fundația Clara Lionel, o organizație nonprofit care finanțează educație de ultimă oră și programe de pregătire pentru situații de urgență din întreaga lume. În anii precedenți, premiul a fost acordat unor personalități precum Muhammad Ali, Condoleezza Rice și Bill Clinton.

În discursul de mulțumire, artista a vorbit despre importanța unității într-o lume împovărată de inechități.

<<Dacă e problema ta, nu e și a mea>>

"Seara aceasta nu e cu adevărat despre mine, pentru că scopul ei este mai presus de ceea ce mi se întâmplă mie, așa-i? Nu e mai important decât noi toți împreună, dar e mai presus de mine, pentru că partea mea e una foarte mică în contextul lucrurilor care se întâmplă în această lume și a lucrurilor care încă mai sunt de făcut. Dacă e ceva ce am învățat în acești ani este că putem repara lumea aceasta împreună. Nu o putem face divizați. Nu pot articula lucrul acesta îndeajuns. Nu putem să permitem lipsei de sensibilitate să se strecoare. Să considerăm că <<Dacă e problema ta, nu e și a mea. E o problemă pe care o au femeile. E o problema pe care o au negrii. E o problemă pe care o au oamenii săraci>>."

VIDEO: Rihanna la NAACP Image Awards

Rihanna lucrează în prezent la cel de-al 9-lea material discografic. Într-un interviu acordat la începutul lunii februarie, artista anunța că urmează să intre în studio alături de Pharrell Williams.