The Weeknd pare să fi revenit la sunetul care l-a consacrat odată cu lansarea piesei "After Hours". Noul track soseşte odată cu anunţul legat de data de lansare a viitorului album al artistului canadian, plus o copertă pentru disc. Ascultă noua piesă în articol şi află detalii despre LP.

The Weeknd a dezvăluit în sfârşit data la care va lansa al patrulea album de studio. Rapperul canadian va oferi fanilor spre ascultare albumul intitulat "After Hours" pe 20 martie, acesta fiind primul său LP de la "Starboy" din 2016. De atunci a mai lansat o compilaţie "The Weeknd în Japan", dar şi un EP, "Dear Melancholy", plin de piese despărţire. Noul single este unul cu instrumental minim, întunecat şi cu o voce suavă a artistului. Aminteşte de începutul carierei sale şi invocă o imagine de "sad boi", catalogată ca atare de fani în comentarii de pe YouTube.

Pare că indiferent de nivelul său de faimă, de bogăţie sau de succes, The Weeknd pur şi simplu nu are noroc în dragoste. De pe viitorul LP am mai putut asculta single-urile "Blinding Lights" şi "Heartless". Prima a fost folosită de către Mercedes-Benz într-o reclamă la un nou automobil. Se pare că artistul ar fi fost director creativ pentru acea campanie. Melodia a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 la puţin timp după debut.

O figură îmbrăcată în costum roşu şi cu figura însângerată - aceasta este imaginea cu care se tot prezintă Abel în ultimele clipuri asociate single-urilor sale. Artistul şi-a închis contul de Instagram vara trecută, stârnind speculaţii despre un nou album. Ulterior muzicianul şi-a surprins fanii cu un look complet nou, ce pare luat din anii '80.

Noul său track a fost produs de către Prince85, iar The Weeknd face abuz de falsetto-ul care l-a consacrat, pe un beat fantomatic ce aminteşte de The XX. Pe 7 martie îl vom vedea pe Abel Tesfaye (numele real al artistului) urcând pe scenă de la Saturday Night Live, pentru o a treia apariţie în cadrul acestuui show. În ultimele săptămâni rapperul a fost prezent la numeroase show-uri de seară precum "The Late Show With Stephen Colbert" sau "Jimmy Kimmel Live" pentru a îşi promova noile piese.

Nimic nu pare să îl oprească pe muzician, care anul trecut a colaborat cu Kendrick Lamar pentru o piesă de pe coloana sonoră tribut "Game of Thrones". Recent l-am văzut în postura de actor în filmul cu Adam Sandler "Uncut Gems", unde îşi joacă rolul propriu şi fură iubita personajului lui Sandler.