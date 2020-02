Hollywood Undead a lansat al şaselea album din carieră, "A New Empire, Vol 1", cu doar 2 săptămâni înainte de concertul dn România. Artiştii au tras linie şi au luat-o de la capăt, cerându-şi scuze pentru versurile extreme din trecut. Află care e noul vibe şi mesaj al albumului din 2020.

Hollywood Undead face ceva ce puţine trupe au reuşit să facă: să recunoască imaturitatea unor versuri şi mesaje şi să îşi ceară scuze pentru ele. Artiştii au fost intervievaţi recent de Billboard şi au explicat modul în care au evoluat la nivel social şi la nivel de conştientizare a problemelor societăţii în care trăim. Astfel, artişti precum Johnny 3 Tears din acest grup au recunoscut că anumite versuri de la începutul carierei au avut teme extreme.

Artistul subliniază că nu e vorba de cenzură aici ci de regretul cu privire la sentimentele celor răniţi pe primul album. Iată declaraţia lui Johnny pentru Billboard:

Eram tineri şi supăraţi şi asta nu înseamnă că trebuia să fim luaţi la propriu. Dar trebuie să iei în calcul şi că altcineva ar putea să te ia ad literam şi că anumiţi oameni să fie răniţi. Şi nu mă refer la sentimente rănite, ci la răni fizice. Nu mă înţelegeţi greşit, trebuie să provoci prin muzică, dar nu ar trebui să faci tot posibilul să ofensezi pe cineva. Există cu siguranţă ceva regret.

"New Empire, Vol 1" este doar prima parte a unui material discografic mai amplu, cu o a doua parte care va sosi peste câteva luni. Johnny 3 Tears a declarat că acest LP este o reinventare a grupului, nu doar un sound pentru album, ci pentru trupă. Artiştii au dorit ca muzica să fie de sine stătătoare faţă de ultimele discuri, dar şi să se potrivească în discografie. De pe LP am putut asculta single-ul "Already Dead", cu un videoclip multicolor, dar şi 2 piese cu influenţe trap: "Killin It" şi "Nightmare".

Sunt multe voci totuşi care cer ca trupa să experimenteze mai mult cu rap/trap şi mai puţin cu rock. Îi vom auzi pe băieţi live pe 3 martie, în deschiderea concertului Papa Roach de la Arenele Romane.