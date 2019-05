"Power Is Power" include un sample de sintetizator bombastic care pare reciclat din piesele de pe coloana sonoră a lui "Black Panther". E interesantă şi cromatica cu care se prezintă fiecare artist în clip, cu o aluzie la bătălia dingre gheaţă şi foc a serialului HBO. The Weeknd pare să fie un personaj al gheţurilor, acoperit cu blănuri şi privind spre imagini cu Night King.

Rapperul apare pe celebrul Iron Throne şi cântă despre "cuţitul din inimă, care nu l-a încetinit", aluzie la uciderea şi învierea lui Jon Snow. Intră pe vers apoi SZA, reprezentată a focului, într-o ţinută roşie şi evocând imaginea Mamei Dragonilor. Artista se unduieşte pe acelaşi tron din săbii, cu imagini intercalate cu dragonii din producţia HBO.

Travis Scott apare spre finalul piesei, cu autotune şi mult ecou, evocând o prezenţă magică. Artistul are o armură groasă şi o alură de forţă a răului. Această piesă apare pe albumul "For the Throne", care a debutat pe 26 aprilie şi include 14 track-uri inspirate de serialul "Game of Thrones". Pe acelaşi album mai auzim piese ale lui ASAP Rocky, Lil Peep, Ellie Goulding, Mumford and Sons, The National şi Rosalia.

Artiştii nu sunt străini de apariţii în serial. The National a înregistrat o versiune proprie a melodiei "The Rains of Castamere", care a apărut în sezonul 2 al serialului. Mumford and Sons au fost trupa aleasă pentru nunta lui Kit Harrington (Jon Snow în serial) în viaţa reală. De asemenea în serial au apărut artişti de la Mastodon, Coldplay, Sigur Ros, dar şi Ed Sheeran.

SZA şi Travis Scott au mai colaborat în 2017 pe piesa "Love Galore", iar The Weeknd şi Scott au cântat împreună pe melodia "Wonderful" din 2016. Florence and the Machine a lansat la final de aprilie piesa "Jenny of Oldstones" la finalul episodului 2 din sezonul 8 "Game of Thrones", o melodie foarte bine primită de public. După ce se termină ultimele 3 episoade ale sezonului veţi avea ocazia să îl vedeţi pe Night King la East European Comic Con 2019, la Romexpo, între 24 şi 26 mai.