Ozzy Osbourne va lansa un nou album solo în ianuarie 2020

Ozzy Osbourne a avut un an 2019 de care va vrea să uite cât mai curând, între probleme de sănătate şi concerte amânate. Anul 2020 se anunţă totuşi unul excelent pentru artist, care revine cu un album nou. Află ce ştim despre noul LP în articol.

În 2020 se va împlini un deceniu de la ultimul album al veteranului heavy metal, "Scream", din 2010. Soţia lui Ozzy, Sharon a confirmat într-un interviu recent că noul disc este gata şi va debuta în ianuarie 2020. Sharon Osbourne a fost invitată recent la emisiunea Jess Cagle Show pe SiriusXM, acolo unde are o emisiune foarte populară şi Howard Stern.

Tot de la consoarta lui Ozzy am aflat că rockerul britanic e foarte încântat de cât de bine e poziţionată în topuri colaborarea cu Post Malone, piesa "Take What You Want". Se pare că aceea i-ar fi dat suflu nou artistului şi inspiraţia pentru un disc nou. Bolile şi accidentele domestice şi-au lăsat amprenta asupra "Prinţului Întunericului", care era aproape de lacrimi când vedea la televizor orice avea legătură cu concerte şi turnee. Asta din cauză că a fost nevoie să anuleze o serie de concerte în 2019.

Totuşi fanii care au avut bilete la show-urile din cadrul "No More Tours 2" pot păstra biletele liniştiţi, pentru că Ozzy se va revanşa la anul sau în 2021. Mai mult decât atât, va cânta şi piese noi. Sharon Osbourne a subliniat şi că acesta chiar ar fi ultimul turneu, dar nu exclude posibilitatea unei rezidenţe în Las Vegas. Lady Gaga, Cher, Madonna şi unele trupe rock au avut aşa ceva de-a lungul anilor.

Solistul Black Sabbath a petrecut o bună parte din 2019 revenindu-şi dintr-o operaţie care i-a rezolvat problemele cu umărul. Acestea au apărut printr-un accident domestic în vreme ce artistul suferea de pneumonie. Cât despre noul album, chitaristul Zakk Wylde a confirmat deja că nu va apărea pe piesele noi. Şi asta chiar dacă Zakk şi Ozzy au o relaţie specială, ce datează de decenii bune şi include numeroase colaborări.

Noul disc a fost înregistrat în doar 4 săptămâni, alături de producătorul lui Post Malone, Andrew Watt. Ozzy Osbourne a concertat în România în 2010. Muzicianul a cântat la Zone Arena din Bucureşti, concertul fiind deschis de trupele autohtone Luna Amară şi Coma.