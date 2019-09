Grație lui Post Malone, Ozzy Osbourne lansează un nou album solo: "Asta m-a pus pe picioare"

Aflat încă în recuperare după o serie de probleme de sănătate, Ozzy Osbourne ne ia prin surprindere și înregistrează un nou album solo. Materialul vine la nu mai puțin de 9 ani de la apariția discului său anterior, "Scream".

În vârstă de 70 de ani, Ozzy Osbourne a trecut în ultima perioadă prin mai multe momente dificile din punct de vedere medical. Veteranul a fost afectat de o gripă cu complicații severe și de o accidentare gravă, petrecută în propria casă. Drept urmare, turneul său european a fost amânat pentru 2020, până atunci Ozzy urmând să se recupereze complet.

În aceste condiții, nimeni nu se aștepta ca muzicianul să anunțe un nou album, însă iată că Ozzy oferă fanilor o veste extraordinară. Vocalistul Black Sabbath va lansa în curând un nou album solo.

"Până să mă apuc de album, credeam că sunt pe moarte"

Într-o conversație cu The Sun, Ozzy Osbourne a dezvăluit că noul său album solo este deja finalizat și că a fost înregistrat în doar 4 săptămâni de muncă la studio.

Cel care i-a dat imboldul de a realiza acest nou material de studio a fost Post Malone. Potrivit lui Ozzy, colaborare cu Malone pentru piesa "Take What You Want" i-a redeschis apetitul pentru a face muzică nouă.

"Nici măcar nu auzisem de puștiul ăsta. A vrut ca eu să cânt pe piesa lui, "Take What You Want", așa că am acceptat și apoi un lucru a condus la altul. Am început să înregistrez un nou album cu producătorul lui Post Malone, Andrew Watt. Sunt numai 9 piese, dar a fost un catalizator care să mă aducă unde sunt astăzi. Dacă nu aș fi făcut albumul ăsta, aș fi fost încă în recuperare, gândindu-mă: <<Voi lâncezi aici pentru totdeauna>>. Mi-a lipsit muzica atât de mult. Fanii mei sunt atât de loiali și de buni. Până să mă apuc de album, credeam că sunt pe moarte. Dar asta m-a pus pe picioare."

Acesta este cel de-al 12-lea album solo al lui Ozzy. Muzicianul simte că s-au schimbat multe de la materialul său anterior, considerând că au trecut 10 ani de când a intrat în studio pentru un astfel de proiect.

"Ce e Spotify? Credeam că e o problemă a pielii și că te trezești Spotified"

"Aceasta este prima mea înregistrare de studio din ultimii 10 ani, așa că mă simt un pic rupt de context. Muzica ajunge direct în online, zilele astea, și se întâmplă totul mai repede decât îmi ia mie să scriu un text. Ce dracu' înseamnă asta? Ce e Spotify? Credeam că e o problemă a pielii și că te trezești Spotified. Albumul a fost finalizat în 4 săptămâni. I-am spus lui Sharon că nu am simțit că am făcut un album pentru că nu am mai ajuns să țipăm unul la celălalt."

Albumul nou vine ca o surpriză și în contextul declarațiilor anterioare ale muzicianului. Ozzy susținea în 2017 că nu e "eficient din punct de vedere financiar" să mai faci albume și că metoda lansării de single-uri este mult mai potrivită. Întâlnirea cu Post Malone și managerul său l-au făcut, se pare, să-și schimbe această părere, spre încântarea fanilor de pretutindeni. Titlul albumului și data lansării nu au fost încă dezvăluite, însă, cel mai probabil, nu va dura mult până la anunțul oficial.

Începând cu luna ianuarie a lui 2020, Ozzy Osbourne va da startul turneului său european de adio. Puteți consulta datele turneului într-un articol anterior.

Ozzy Osbourne a concertat în România în 2010. Muzicianul a cântat la Zone Arena din Bucureşti, show-ul fiind deschis de trupele românești Luna Amară şi Coma.