Ozzy Osbourne își amână încă o dată turneul european: "Nu mor, îmi revin" - VIDEO

Ozzy Osbourne nu va ajunge în Europa nici la datele reprogramate în 2020. Veteranul a înregistrat un video în care anunță că își amână din nou turneul, explicându-le fanilor și de ce a luat această decizie.

Ozzy Osbourne (70 de ani) ar fi trebuit să revină pe scenă în ianuarie 2020, însă, din păcate, recuperarea sa nu a decurs așa cum speraseră medicii. Accidentarea petrecută în propria casă îi cauzează încă probleme, Ozzy anunțând într-un clip publicat pe canalul său de YouTube că își va amâna încă o dată turneul european.

"Am mai multe piulițe și șuruburi în gât decât în mașina mea", spune Ozzy în clip. "Nu mor, îmi revin: doar că durează puțin mai mult decât s-a crezut inițial".

În stilul ce îl caracterizează, într-un limbaj colorat, veteranul mărturisește că s-a plictisit să stea în pat toată ziua.

"M-am săturat până peste cap să stau în pat toată ziua. De abia aștept să-mi ridic fundul și să-mi văd de treabă. Dar va trebui să aveți un pic mai multă răbdare. (...) Vreau să fiu 100% pregătit să vin la voi și să vă las mască."

Ozzy anunță în clip că își amână doar concertele din UK și Europa, cele din martie, din cadrul turneului Nord American, rămânând în picioare.

VIDEO: Ozzy Osbourne explică de ce își amână iar turneul

Chiar dacă nu va mai ajunge în ianuarie în Europa, vocalistul Black Sabbath va lansa în curând un nou album solo.

Într-o conversație cu The Sun, Ozzy Osbourne a dezvăluit că noul său material este deja finalizat și că a fost înregistrat în doar 4 săptămâni de muncă la studio. Cel care i-a dat imboldul de a realiza acest nou album a fost Post Malone. Potrivit lui Ozzy, colaborare cu Malone pentru piesa "Take What You Want" i-a redeschis apetitul pentru a face muzică nouă.