Lacuna Coil a lansat cu două săptămâni în urmă un nou album, "Black Anima", dar nu se opreşte aici. Trupa italiană a mai lansat recent şi un single numit "Bad Things", cu ocazia sărbătorii Halloween. Track-ul se poate asculta exclusiv prin Amazon Music.

Această melodie exclusivă Amazon Original combină vocile lui Andrea Ferro şi Cristina Scabbia pentru un duet cu tentă întunecată. Judecând după sample-ul care se poate asculta gratuit, aduce cu ceea ce am auzit pe "Black Anima". Sunetul de rock alternativ îl domină pe cel de gothic metal pe "Bad Things" şi e posibil să apară şi ceva influenţe death, cu care trupa a mai flirtat pe ultimele materiale discografice.

Despre noua creaţie, solistul Andrea Ferro a declarat următoarele:

Cea mai înfricoşătoare perioadă a anului se apropie, noaptea magică când dovlecii strălucesc la lumina lunii. Halloween-ul este cunoscut ca finalul verii şi începutul iernii, o sărbătoare asociată cu întunericul şi vremea rece. Am decis să sărbătorim faptul că suntem primii artişti italieni care creează o piesă Amazon Original Track, cu o piesă cu temă potrivită, numită "Bad Things". Melodia are un vibe horror perfect pentru ultima zi a lui Octombrie, când graniţa dintre cei vii şi cei morţi devine neclară.

Cei care au un abonament Amazon Prime, au automat şi Amazon Music şi pot asculta noua piesă, care pare foarte catchy. Posesorii de boxe inteligente cu Amazon Alexa, îi pot solicita prin comandă vocală "Alexa play the Amazon Original by Lacuna Coil" şi piesa va porni automat. Cei care vor să cumpere single-ul separat pot plăti 1.29 dolari pe el via Amazon.

Între timp Lacuna Coil se află în turneul de promovare pentru LP-ul "Black Anima" pe tot teritoriul european. Trupa a ajuns odată cu acest disc la 9 materiale în discografia sa. S-a lucrat 2 ani la noul release, unul cu atât mai special cu cât Lacuna Coil aniversează în 2019 20 de ani de existenţă ca trupă. De pe disc am putut asculta single-ul "Layers of Time", lansat în această vară.