Consultă programului concertului The Cure de la București

Pentru prima oară în România, The Cure va concerta pe 22 iulie, în Piața Constituției. God is An Astronaut și Editors se alătură concertului The Cure. Pe scenă vor mai urca, în deschidere, și românii de la FiRMA, pioneri ai rock-ului alternativ de la noi din țară, Coma și Days of Confusion. Află programul complet al evenimentului.

Program concert The Cure la București

15:00 - Acces public

15:00 - 15:30 - DJ

15:30 - 16:00 - Coma

16:30 - 17:15 - Days of Confusion

17:45 - 18:30 - Gos is an Astronaut

19:00 - 20:00 - Editors

20:45 - 23:00 - The Cure

Trupa britanică de rock The Cure s-a format în Crawley, Sussex, în 1976, ca Easy Cure și este considerată pionieră în zona rockului alternativ englezesc. Formație cu un trecut muzical extrem de interesant, a suferit mai multe schimbări de componență, vocalistul, chitaristul și principalul compozitor, Robert Smith, fiind singurul membru constant al formației britanice.

Încă de la înființare, The Cure a abordat sonorități cu totul diferite. Primul material, "Three Imaginary Boys" (1979) și câteva single-uri ce au precedat acest album au făcut ca trupa The Cure să fie considerată o emblemă a post-punk-ului si mișcării New Wave, ce s-a conturat în urma revoluției punk din Regatul Unit.

După lansarea albumului "Pornography" (1982), viitorul trupei devine nesigur și Robert Smith este dornic de a schimba imaginea dark, pe care o dobândise trupa sa. Odată cu lansarea single-ului “Let's Go To Bed”, din 1982, Smith a început să injecteze treptat și sigur un touch pop în muzica formației, formația căpătând și un aspect scenic diferit. Popularitatea trupei era în creștere, cu precădere în Statele Unite, unde piesele "Just Like Heaven", "Lovesong" și "Friday I'm in Love" și-au găsit loc în topul Billboard Hot 100.

La începutul anilor 1990, The Cure era una dintre cele mai populare trupe de rock alternativ din lume. În 1990, au câștigat cu piesa “Lullaby” sectiunea Best Video la premiile Brit Awards, iar în 1991, au primit, tot la Brit Awards, premiul Best British Band.

La evenimentul din București, de pe 22 iulie 2019, The Cure se va prezenta pe scenă în formula: Simon Gallup - bas, Jason Cooper - baterie, Roger O'donnell - clapă, Reeves Gabrels - chitară și Robert Smith - voce și chitară.

God Is An Astronaut este una dintre cele mai apreciate formații din zona post-rock-ului actual. Încă de la înființare, în 2002, trio-ul irlandez a fost considerat un adevărat reper în spectrul trupelor din zona instrumentală, cu elemente din zona muzicii electronice, krautrock și space rock și, cel mai important, reminiscente din universul muzical Tangerine Dream.

Și-au început activitatea în 2002, la inițiativa lui Torsten Kinsella (voce, chitara, clape), a fratelui său geaman, Niels Kinsella, (bass, chitara, visuals), și a lui Lloyd Hanney (tobe, synth). În același an a văzut lumina zilei primul material de studio, ”The End of the Beginning”, lansat la propria casă de producție.



God Is An Astronaut a susținut mai multe concerte în România. În martie 2012, trupa a concertat la The Silver Church, în București, revenind în capitală doi ani mai târziu, pentru a cânta în Farbrica. Tot în 2014 au concertat și la Cluj. În 2018 au susținut alte două concerte în țara noastră: pe 3 octombrie în Brașov, iar pe 9 octombrie la Cluj.

Editors și-a început activitatea în 2002, în orașul Birmingham. Începuturile muzicale le-au desfășurat sub titulatura Pilot, The Pride și Snowfield, ca mai apoi, în 2002, să evolueze sub denumirea care i-a consacrat, cea de Editors.

Formația are în palmares șase albume, două dintre ele de platină, și milioane de discuri vândute la nivel internațional. Albumul lor de debut, "The Back Room", a fost lansat în 2005 și a primit o nominalizare la Mercury Prize Awards. Discul conține hit-urile "Munich" și "Blood".

Alături de aprecierile critice și succesul lor în topuri, formația a beneficiat în mod constant de turnee sold-out și numeroase distribuții ca headlineri în foarte multe festivaluri. Sound-ul dark-indie rock specific Editors este, de obicei, comparat cu sunetul unor trupe precum Echo & Bunnymen, Joy Division, Interpol, The Chameleons și U2.

Days of Confusion este una din cele mai cunoscute trupe românești de alternative metal/post-grunge, ce a luat fiinţă în anul 2010 în București și îi are în componenţa sa pe Cezar Popescu (voce/chitară), Cosmin Lupu (voce/chitară), Alex Hălmăgean (tobe), Mihai Ardelean (clape, chitară), Andrei Zamfir (bas) și Alecu (chitară/chitară bas).

Coma a fost înființată în 1999 de șase tineri din București: Dan Costea, Cătălin Cheleman, Răzvan Albu, Răzvan Rădulescu (DJ Hefe), Sorin Petrescu, Matei Tibacu și Călin Marcu. Prima apariție pe scenă a fost în anul 2000, la Timișoara, în cadrul StudentFest. Coma a cântat, de-a lungul timpului, în deschiderea concertelor unor trupe și artiști precum Linkin Park, Deftones, Incubus, Sepultura, Ozzy Osbourne, Biohazard, Soulfly, Ignite, Hed PE, Harmful feat Billy Gould (Faith No More) sau Born from Pain & Skunk Anansie.

De la înființare până în prezent, trupa a susținut zeci de concerte în România și a fost prezentă la multe festivaluri importante precum Bestfest, Peninsula, Coke Live, Stuffstock, Studentfest Timișoara, Iubim 2 Roti Fest, Burger Fest, Street Delivery Route 68 Fest, Zilele Prieteniei Bergenbier 2014, Shine Fest, Artmania și multe altele.

