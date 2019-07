Bon Jovi în Piața Constituției - Programul concertului

Pe 21 iulie, Piața Constituției va vibra pe ritmul hiturilor Bon Jovi. Formația va concerta în România la 8 ani de la primul show în țara noastră, evenimenul făcând parte din turneul "This House Is Not For Sale". Vezi programul concertului.

Turneul "This House Is Not For Sale", ce va ajunge pe 21 iulie la București, pune puternic accentul pe muzica și piesele îndrăgite de fani, pe mașinăria de lucru care a adus trupei Bon Jovi un palmares impresionant de peste 130 de milioane de albume vândute. Turneul a demarat la Moscova pe 31 mai și reunește 18 show-uri în 14 țări europene: Rusia, Estonia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Germania, Spania, Elveția, Polonia, Belgia, Austria și România.

Bon Jovi sosește la Bucuresti în formula: Jon Bon Jovi - voce, chitară, David Bryan - clape, Tico Torres - baterie, Hugh McDonald - bas, John Shanks - coproducător, Everett Bradley -multi-instrumentist și Phil X - chitară (cel care l-a înlocuit pe Richie Sambora). Concertul din Piața Constituției va fi deschis de trupele românești Gramofone și Firma.

Programul concertului Bon Jovi:

14:30: Acces Fan Club

15:00: Acces public

17:15 - 18:00: Gramofone

18:30 - 19:30: Firma

20:30 - 23:00: Bon Jovi

Bon Jovi, lider în topuri și în inimile fanilor de peste 30 de ani

Bon Jovi este o trupă americană din Sayreville, New Jersey, formată în 1983 de către solistul Jon Bon Jovi, pianistul și clăparul David Bryan și toboșarul Tico Torres. Stilul muzical al trupei a fost caracterizat în general ca hard-rock, pop/hair metal, arena rock, pop rock. Influența a venit din partea unor trupe de renume precum The Rolling Stones, Aerosmith, Van Helen, The Beatles sau The Animals. Trupa a dobândit recunoașterea la nivel internațional în 1986, cu albumul „Slippery When Wet”, egalat cu același succes în 1988 de cel de-al patrulea album, „New Jersey”.

Bon Jovi e una dintre cele mai bine vândute trupe din lume, cu 130 de milioane de discuri vândute global și cu un total de 2,700 de concerte în mai bine de 50 de țări. Trupa a fost introdusă în UK Music Hall of Fame în 2006 și i s-a oferit și Premiul de merit în 2004 la American Music Awards. În 2009, Jon Bon Jovi și Richie Sambora au fost introduși în Songwriters Hall of Fame drept compozitori și colaboratori.

Discografia trupei conține 13 albume de studio, două compilații și două albume live. Succesul ultimului album - "This House Is Not For Sale", care a debutat în fruntea clasamentelor din întreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase în istoria trupei de peste trei decenii. O declarație sfidătoare (”This House Is Not For Sale”), lansată într-o serie de spectacole restrânse în 2016, acest nou produs discografic a devenit punctul de plecare pentru o nouă eră muzicală semnată de către Jon Bon Jovi și colegii săi.

Acces General - 230 lei

Golden Circle - 380 lei

Diamond Circle - 600 lei

Tribuna VIP (2 tribune stânga-dreapta) - 750 lei

Pe lângă cele patru categorii de bilete, se comercializează și următoarele pachete VIP, care includ câte un tichet și avantajele menționate mai jos. Am evidențiat diferențele de la un pachet la altul.