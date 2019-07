Jack White numește albumele care-i dau speranță cu privire la viitorul rockului

Recunoscut pentru stilul neconvențional, Jack White reușește să aducă prospețime muzicii rock la fiecare nouă lansare. Din această postură de inovator, White a dezvăluit pentru Rolling Stone Magazine care sunt albumele și artiștii contemporani ce i-au câștigat admirația, dându-i speranță cu privire la viitorul rockului și a muzicii în general.

"[Îmi dau speranță] Toate albumele rock 'n' roll care vor fi lansate anul ăsta. The Hives, The Black Keys...Totodată e grozav că oamenii încă apreciază o trupă care scrie piese ca cele de la Vampire Weekend și Twenty One Pilots. Sunt compoziții foarte bune."