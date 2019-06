Bucharest Jazz Festival 2019 are loc la începutul lunii iulie

Bucharest Jazz Festival revine între 1 și 7 iulie la București cu șapte zile de festival, concerte live în Piața ”George Enescu”, evenimente conexe la ARCUB și un nou concurs de jazz.

Noul curator al Bucharest Jazz Festival este Cristian Soleanu. Concertele Bucharest Jazz Festival de la scena mare sunt programate între 3 și 7 iulie, în Piața „George Enescu” de lângă Ateneu. Printre artiștii ediției se numără trupa CALI Quartet care va prezenta un proiect relativ recent pe scena jazzului românesc. Acesta împrospătează jazzul autohton prin lucrări originale de jazz fusion, cu influențe R&B, soul, swing și ritmuri africane și orientale.

Trompetistul Sebastian Burneci prezintă pe scena Bucharest Jazz Festival proiectul „Unspoken”. Acesta a fost lansat în noiembrie 2018, alături de Orchestra de Cameră Radio, dirijată de Simona Strungaru.

După ce s-au bucurat de un succes la public pe scena Artist in Residence, Toma Dimitriu Quartet se află pentru a doua oară la București, pentru un concert de jazz efervescent la saxofon, pian, contrabas și baterie pe care îl vor susține joi 4 iulie, ora 19:00. Toma Dimitriu a fost desemnat duminică câștigătorul concursului New Jazz Performers dedicat, în 2018, tinerilor instrumentiști de jazz.

Pianistul Johnny Bica prezintă joi, 4 iulie, ora 20:00, pe scena mare, albumul său de debut, „The Real Vibrations”. Îi va avea alături pe Michael Acker, Andy Ava, Iulian Nicolau și muzicienii invitați Sebastian Burneci și Gianni Gagliardi.

O colaborare interesantă în lineup-ul ediției din acest an este cea dintre trompetistul rus Alex Sipiagin și Bucharest Jazz Orchestra. Prezent pentru prima dată la București, Alex Sipiagin este un nume de referință al jazzului contemporan, unul dintre instrumentiștii preferați ai lui Gil Evans, Dave Holland și Mingus Big Band.

Vineri 5 iulie, de la ora 20:00, una dintre noile senzații ale jazzului european, Camille Bertault aduce la București muzica noului său album, „Pas de géant”. Acest material a făcut ca Jazz Magazine Choc să declare „Atenție, s-a născut o stea!”. De la piese omagiu aduse lui Coltrane, la „Variațiunile Goldberg” de Bach redate vocal, concertul Camille Bertault este o demonstrație de virtuozitate, pasiune și libertate.

Jazzul manouche se aude la Bucharest Jazz Festival în concertul susținut sâmbătă de Cvartetul Florin Niculescu. Aclamat de critici și iubit de presa franceză, violonistul român Florin Niculescu este considerat „succesorul lui Grapelli”. Pentru concertul din Piața „George Enescu”, Florin Niculescu cântă alături de Petrică Andrei, Vlad Popescu și Bruno Rousselet.

În ultima zi de festival, cultura hip hop și sensibilitatea jazzului se combină într-un concert fabulos, susținut de trupa Em4ncipation împreună cu rapper-ul din Brooklyn, Yah Supreme.

Programul concertelor live din Piața George Enescu este în curs de actualizare. Lineup-ul final cu artiștii participanți va fi dezvăluit în curând.

Evenimente conexe Bucharest Jazz Festival 2019

A opta edițe a Bucharest Jazz Festival ia startul cu petrecerea de deschidere ”Jazz & World Music Vinyl Party” de luni, 1 iulie, ora 19:00, la clubul festivalului – Gabroveni Jazz Club - de la ARCUB.

De marți până duminică (2-7 iulie), publicul Bucharest Jazz Festival este invitat zilnic, la Gabroveni Jazz Club. Aici se țin zilnic, de la ora 12:00, o serie de conferințe și workshop-uri cu artiști și jurnaliști români și străini.

Concursul festivalului din acest an se numește New Jazz Players și este dedicat tinerilor instrumentiști și cântăreți de jazz. Finala New Jazz Players este inclusă în programul de seară de la clubul festivalului. Între 2 și 5 iulie, după concertele din Piața George Enescu, Bucharest Jazz Festival se mută la ARCUB. Aici se desfășoară, începând cu ora 23:00, mini-recitalurile finaliștilor New Jazz Players.

Zilele de festival se încheie cu un live jam session la clubul festivalului de la ARCUB. Artiștii Bucharest Jazz Festival și muzicienii prezenți sunt invitați la sesiuni de improvizații de jazz.

Festivalul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB. În acest an, band-ul de la clubul festivalului se numește TRIOM. Acesta este format din Albert Tajti la pian, Michael Acker la contrabas și Iulian Nicolau la tobe. TRIOM va acompania finaliștii concursului New Jazz Players și va conduce jam session-urile de la ARCUB.