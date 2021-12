Summer Well 2022 are nume noi în lineup; Nothing But Thieves e printre confirmări, alături de alte 4 trupe

Nothing But Thieves, trupa de rock alternativ din Essex, ce ar fi trebuit să concerteze la Summer Well în 2021, a fost reconfirmată în lineup-ul ediției din 2022. Trupa a lansat în 2015 albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a apărut în 2017, cel mai recent LP, "Moral Panic", fiind lansat în plină pandemie, în octombrie 2020.

Nothing But Thieves îi are în componență pe Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Formația a mai concertat în România în 2017, tot în cadrul festivalului Summer Well.

Alături de Nothing But Thieves, se alătură lineup-ului Summer Well 2022 și Inhaler, ROOSEVELT, SELF ESTEEM, Hayes & Y. Artistul și songwriter-ul german Roosevelt a mai concertat în România, făcând parte din linep-ul Summer Well 2017. Inhaler, Self Esteem și Hayes & Y se află la prima vizită în țara noastră.

Inhaler este o trupă debutantă din Dublin, de alternative și indie rock. Formația a lansat primul album, "It Won't Always Be Like This", chiar anul acesta, în luna iulie. Din componența trupei face parte Elijah Hewson – voce, chitară, Robert Keating – bas, backing vocals, Josh Jenkinson – chitară, Ryan McMahon – tobe.

Self Esteem este pseudonimul artistei britanice Rebecca Lucy Taylor. Fană înrăită a trupei Queen și a lui Freddie Mercury, Rebecca a făcut parte din duo-ul folk Slow Club. Ulterior, cu proiectul solo Self Esteem, Rebecca s-a nișat pe experimental-pop. Artista are în discografie două albume: "Compliments Please" (2019) și "Prioritise Pleasure" (2021). Self Esteem este câștigătoarea BBC Music Introducing Artist of the Year 2021.

Hayes & Y este o trupă de indie și alternative rock din Bulgaria. Influențată de trupe precum Kasabian, Arctic Monkeys și Kings of Leon, formația a lansat EP-ul de debut "The Only Thing Worse Than an Overpriced Bottle of Water" în 2015. A urmat EP-ul "Sinclair" în 2017, cel mai recent single, "I Never Give Up", fiind lansat anul acesta, în octombrie.

Summer Well 2022 se va desfășura la Domeniul Știrbey din Buftea în perioada 12 - 14 august. În cadrul festivalului va concerta și trupa Arctic Monkeys, show-ul marcând primul concert al formației în țara noastră. Conform tradiției, pe scena principală concertează 10 trupe, așa încât, după aceste noi 5 confirmări, afișul festivalului va fi completat cu încă patru nume.

Bilete Summer Well 2022:

Abonament - 375 lei + taxe

Accesul la festival:

Pentru că siguranță participanților este o prioritate, organizatorii vor lua toate măsurile necesare în contextul pandemiei. Festivalul va respectă toate deciziile autorităților din perioada respectivă. Premisa deținerii unui certificat verde pentru a putea participa, trebuie luată în calcul.