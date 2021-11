Meshuggah vine la ARTmania Festival 2022

Meshuggah completează line-up-ul ARTmania Festival 2022, urcând pe scenă alături de Cult of Luna, Leprous, Mercyful Fate, My Dying Bride, Pain of Salvation, Transatlantic, Testament, The Pineapple Thief, The Vintage Caravan completate de Bucovina, Dordeduh și Taine.

Meshuggah și-au început călătoria în 1987 în Umeå, Suedia. Trupa a luat cu asalt lumea muzicală încă de la EP-ul de debut (1989), care a fost sold out, și a atras imediat atenția prin compozițiile poliritmice complexe, timbrul sonic inconfundabil și mixul neobișnuit de genuri care îmbină elemente de math rock sau tech death cu thrash metal și ritmuri de free jazz.

Pentru Meshuggah, adevărata faimă a venit însă cu "Destroy, Erase, Improve" (1995) și "Chaosphere" (1998), albume care au propulsat formația în circuitul marilor turnee internaționale, urmând ca "Nothing" (2002) să se vândă în peste 110.000 de copii numai în S.U.A. Cu fiecare material lansat trupa a reușit să surprindă fanii și critica muzicală deopotrivă. "Catch Thirtythree" (2005) a uimit audiența cu melodiile ce formează o "uni-piesă" în sine, care-ți solicită concentrarea, răbdarea și atenția la detaliu timp de 47 de minute, în timp ce "Koloss" (2012) a ajuns în top 20 în topul Billboard 200, iar "The Violent Sleep of Reason" (2016) a repetat această performanță.

De-a lungul celor 25 de ani de carieră și 8 albume lansate, Meshuggah a reușit să-și pună amprenta prin crearea propriului stil muzical progresiv, subgen cunoscut acum sub numele de "djent". Iar de la primul album lansat, trupa a inclus un membru care avea să o acompanieze de-a lungul întregii aventuri muzicale: pe Tomas Haake, catalogat drept unul dintre cei mai buni tobari ai tuturor timpurilor (top 100 toboșari ai tuturor timpurilor potrivit Rolling Stone Magazine).

Abonamente la ARTmania Festival 2022:

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu va avea loc între 22 și 24 iulie 2022, abonamentele fiind deja disponibile online. Toate abonamentele achiziționate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019 - 2021 rămân valabile pentru ediția din 2022 a acestui eveniment, fără modificări suplimentare de cost.

Abonamentele pentru ediția aniversară a Festivalului ARTmania sunt în vânzare la prețul de 450 lei/ buc. + taxe, disponibile în limita stocului.

Despre ARTmania Festival

ARTmania Festival, primul festival românesc care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment, este o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

De-a lungul edițiilor sale, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Însă, ARTmania Festival nu înseamnă doar concerte ale unor mari formații internaționale și locale. Muzica este componenta de bază de la care a pornit totul, însă, reprezintă doar o parte din experiența pe care festivalul a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România și din străinătate.