Norah Jones - Let It Be (Live At The Empire State Building)

Pe 30 ianuarie 1969, trupa The Beatles susținea ultimul recital pe acoperișul sediului Apple Corps din Savile Row, Londra. Pentru a aduce un omagiu formației, Norah Jones și muzicienii din trupa sa au interpretat cunoscuta piesă "Let It Be", clipul fiind filmat live pe acoperișul Empire State Building din New York.

Anul trecut, Norah Jones a lansat primul proiect muzical special pentru Crăciun, un album intitulat "I Dream Of Christmas". LP-ul este o colecție de piese de sezon cunoscute deja, dar reinterpretate pentru timpurile și aspirațiile actuale ale oameniilor. Discul include și câteva melodii originale, compuse de Norah, precum "Christmas Calling (Jolly Jones)", "It's Only Christmas Once a Year" și "A Holiday with You".

Norah Jones are în palmares 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată "cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009". Discul ei de debut, "Come Away with Me" (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat "Feels Like Home" (2004), "Not Too Late" (2007), "The Fall" (2009), "Little Broken Hearts" (2012) și "Day Breaks" (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.