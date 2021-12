"Videoclipul oficial al piesei "Breaking Each Other's Hearts" este online. A fost atât de copleșitor să filmez acest videoclip, această piesă mă face să plâng, așa cum se întâmplă și în diferite momente din viață. Sper ca în această perioadă a anului să ne putem aminti cu toții că nu suntem singuri în tristețea noastră. Suntem simpli oameni, până la urmă. Iubirea este esența, indiferent dacă nu o avem, am pierdut-o, sau o avem din plin, măcar știm că există! Vă transmit multă iubire tuturor", a declarat Joss Stone.

"Breaking Each Other's Hearts" este inclusă pe noul album al artistei, "Never Forget My Love", care urmează să fie lansat la începutul anului 2022. Stone și Stewart au scris fiecare melodie de pe noul disc la Bay Street Studios din Bahamas și apoi au înregistrat toate piesele la faimosul Blackbird Studio din Nashville. Proiectul marchează primul LP al lui Stone după mai bine de cinci ani, precum și primele ei piese scrise cu Stewart după mai bine de un deceniu.

Cu discul anterior, "Water for Your Soul", Joss Stone aducea în sound-ul soul al muzicii sale un mix de noi influențe, de la reggae la hip hop și elemente tribale. Discul s-a plasat în 2015 pe prima poziție în topul US Reggae Albums (Billboard).

Joss Stone a debutat în 2003 cu albumul "The Soul Sessions", certificat cu platină în Marea Britanie și cu aur în SUA. Artista are în palmares două Brit Awards și un Grammy Award, primele trei albume ale sale vânzându-se în SUA în peste 3 milioane de exemplare.