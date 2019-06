Ascultă piesa Imagine Dragons "Birds", colaborare cu Elisa - AUDIO

Imagine Dragons a decis să îşi reintepreteze piesa "Birds", alături de cântăreaţa italiană Elisa. Track-ul reinventat a sosit pe 20 iunie, preluând scheletul compoziţiei originale, lansate anul trecut pe albumul "Origins". Vă invităm să ascultaţi piesa în articol.

În ultimii ani am văzut tot mai multe trupe americane recrutând voci europene pentru a îşi reinterpreta piesele. Deseori iau naştere track-uri în limbi internaţionale. Spre exemplu 30 Seconds to Mars a recrutat-o pe Emma Marrone pentru o reinterpretare a hitului "Love Is Madness". Tot la o voce italiană apelează şi Imagine Dragons, doar că Elisa nu cântă limba sa nativă, ci în engleză.

Artista oferă un plus de candoare şi un mood mai suav acestei creaţii cu influenţe trip-hop. Beat-urile sacadate şi vocile melancolice ale băieţilor sunt completate de Elisa. Muziciana cântă despre apusuri şi răsărituri, privit frunzele care îşi schimbă culoarea şi retrăirea trecutului în amintiri, alături de cel drag. Acest single este unul care asociază sentimentul de dragoste cu zborul de păsări.

Plutirea acestora se reflectă în vocalizele uşoare ale artiştilor din "Birds". Elisa a anunţat recent un album nou intitulat "Secret Diaries", pe care va cânta doar în engleză. Artista a lansat albumul "Diari Aperti" în octombrie 2018. Elisa pleacă în turneu în Europa în curând.

Imagine Dragons au apărut recent pe albumul postum al lui Avicii, "Tim" pe piesa "Heart Upon My Sleeve". Artiştii vin după un moment important în carieră, fiind trupa care a deschis ceremonia de la finala Cupei UEFA Champions League, la începutul acestei luni. Grupul a început anul 2019 cu un hit, "Bad Liar", care se aude şi acum la radio şi TV.

Anul trecut i-am auzit pe muzicieni cântând piesa de protest "Machine", dar şi compunând track-uri pentru filmul Disney "Ralph Breaks the Internet".

Într-un interviu recent cu People Magazine solistul Imagine Dragons, Dan Reynolds a explicat cum a reuşit să împace creşterea mormonă cu imaginea sa de prieten al comunităţii LGBTQ. Soţia sa este o activistă implicată în mişcările pentru egalitatea tuturor persoanelor.