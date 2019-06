Program și reguli de acces la spectacolul Lord of the Dance - Dangerous Games

Dangerous Games, unul dintre cele mai aplaudate spectacole din lume susținute de maeștrii dansului irlandez - Lord of the Dance, va fi prezentat sâmbătă, 22 iunie, la Arenele Romane, pentru prima dată pe o scenă în aer liber. Consultă regulile de acces precum și alte informații importante de interes general.

Noul show "Dangerous Games", creat de celebrul dansator și coregraf Michael Flatley, vine cu o nouă abordare din toate punctele de vedere. Show-ul captivează audiența prin complexitatea noilor elemente de coregrafie acompaniate de muzica live, dar și prin intermediul setului vizual adaptat tehnologiei de ultimă generație, de la proiecții holografice 3D, efecte speciale de lumini și lasere sau roboți dansatori. Timp de două ore, spectatorii vor face o incursiune în folclorul irlandez bazat pe lupta dintre bine și rău, o poveste de iubire în care supremația va fi câștigată în pași de dans.

Program Lord of the Dance - Dangerous Games:

Accesul publicului în locație se va face începând cu ora 19:00.

Spectacolul va începe la ora 20:30 și va avea o pauză de aproximativ 20 minute.

Reguli de acces și informații de interes general

Accesul la spectacol este permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Dacă spectatorii doresc să părăsească incinta vor putea reintra achiziţionând un alt bilet.

Accesul copiilor cu vârste de până la 3 ani este gratuit dacă va fi ținut în brațe de către părinte/tutore, fără să ocupe un alt loc și fără să incomodeze în vreun fel ocupanții de drept ai locurilor alăturate. Copiii care depășesc această vârstă vor avea acces numai pe baza unui bilet valid. Minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult si este recomandată purtarea căștilor de protecție în cazul copiilor de până la 6 ani.

Participanții la spectacol sunt rugați să evite deplasarea cu autoturismul personal și să vină la spectacol pe jos sau cu ajutorul mijloacelor de transport în comun. Mijloacele de transport în comun care pot fi utilizate pentru a ajunge la Arenele Romane sunt: metrou până la staţia Tineretului sau Eroii Revoluţiei sau liniile RATB 47, 7 şi 232 până la staţia Autogara Filaret.

În caz de ploaie, accesul cu umbrele nu va fi permis, spectatorilor fiindu-le recomandat să utilizeze pelerine de ploaie.

Din motive de securitate, participanții vor trece printr-un filtru de control corporal sumar, iar orice obiect interzis descoperit în urma verificărilor va fi oprit și va putea fi recuperat de la intrare. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru aceste obiecte.

Este interzis să se efectueze fotografii sau materiale video în scopuri comerciale fără acordul explicit din partea organizatorului. În caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a confisca aparatura foto sau video până la sfârșitul spectacolului și de a șterge înregistrările video și/sau audio.

Spectatorii sunt rugați să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de organizatori și să urmeze instrucțiunile personalului calificat pentru evacuare în caz de urgență.

Organizatorul evenimentului nu poate fi făcut responsabil pentru vătămările și prejudiciile materiale sau de orice altă natură. Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la eveniment persoanelor care reprezintă un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți. În toate cazurile neprevăzute de acest regulament, măsurile necesare vor fi luate de organizator.

Este INTERZIS accesul cu băuturi și produse alimentare cumpărate din afara perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

Prețuri bilete Lord of the Dance - Dangerous Games la Arenele Romane

Categoria 1 - 350 lei - SOLD OUT

Categoria 2 - 300 lei

Categoria 3 - 250 lei

Categoria 4 - 200 lei

Categoria 5 - 150 lei

Categoria 6 - 100 lei - SOLD OUT

Cei 40 de dansatori profesioniști propun publicului o nouă experienţă memorabilă, aceștia garantând cu o coregrafie inovatoare, extrem de precisă, completată cu elemente de dans noi, surprinzătoare, ce vor aduce un plus de valoare show-ului din 2019. De asemenea, producţia ce va fi prezentată la București va captiva audiența cu un set impresionant de design și complexitate vizuală, bine adaptată noilor tehnologii. Efectele speciale, proiecțiile 3D, roboții dansatori, acrobații de talie mondială și muzica live, reprezintă elementele cheie construite sub umbrela talentului și a pasiunii pentru artă de către geniul dansului irlandez Michael Flatley, pentru montarea show-ului Lord of the Dance – Dangerous Games.

Premiera spectacolului "Lord of the Dance - Dangerous Games" a avut loc la Coliseumul din Londra în urmă cu douăzeci de ani, însă în anul 2014, Michael Flatley a revenit asupra acestuia, devenind mult mai palpitant și atractiv pentru public, față de varianta originală. În septembrie 2014, noua versiune a show-ului "Lord of the Dance - Dangerous Games", s-a jucat pe scena sălii Palladium din Londra, cu ocazia aniversării a 20 de ani de când Michael Flatley s-a remarcat în plan internațional. Din acel moment, succesul spectacolului a luat amploare și a continuat să fie jucat cu casa închisă pe marile scene ale lumii, bucurându-se de ovațiile a milioane de spectatori din SUA, Canada, Irlanda, Germania, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Mexic și, bineînțeles, România.