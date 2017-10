Urmăreşte concertul tribut Linkin Park & Friends, în memoria lui Chester Bennington - VIDEO

În noaptea de 27 octombrie Linkin Park a urcat pe scenă pentru prima oară fără Chester, pentru un concert tribut în memoria lui Chester Bennington. Solistul Linkin Park ne-a părăsit în luna iulie a acestui an, după ce şi-a luat viaţa. În cadrul evenimentului Linkin Park & Friends au urcat pe scenă nume mari din muzică, aducând un tribut vieţii şi carierei solistului. Întreg evenimentul de 3 ore poate fi urmărit mai jos.

Aceasta a fost prima revenire pe scenă a trupei după ce Chester Bennington a încetat din viaţă. A fost de departe cel mai emoţionant concert din istoria grupului. Peste 17.000 de spectactori din toată lumea au fost prezenţi şi milioane de fani au urmărit concertul tribut prin live streaming. Membrii ai formaţiilor System of a Down, No Doubt, blink-182, Bring Me The Horizon, Korn, dar şi Kiiara sau Alanis Morisette au împărţit scena cu LP.

Steve Aoki a prezentat remixuri ale pieselor celebre Linkin Park, iar nume mari din rock precum U2, Metallica sau Sir Paul McCartney au ţinut să îl omagieze pe Chester prin mesaje video transmise la concert. Artistul preferat al fostului solist Linkin Park, Dave Gahan de la Depeche Mode a fost prezent printr-un mesaj înregistrat şi proiectat pe ecrane.

Proiecţiile au inclus şi momente amuzante cu Chester, dar şi un discurs al său despre puterea dragostei de a distruge ura. Acel discurs a fost realizat pe 6 iulie 2017, cu 2 săptămâni înainte ca artistul să ne părăsească. Pe scenă a urcat şi Talinda Bennington, soţia muzicianului, care a ţinut un discurs chiar la microfonul ce fusese folosit de artist.

Talinda i-a mulţumit soţului său pentru familia şi copiii pe care îi au împreună şi a amintit de conştientizarea importanţei sănătăţii mintale. Ne vom aminti mereu de Chester, fie prin prisma marilor hituri care ne-au răsunat în urechi la începutul mileniului, fie prin personalitatea sa plină de viaţă şi inspiraţională.