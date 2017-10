Vocea României 2017: concurenții care au câștigat duelurile în cea de-a doua rundă

A două serie a confruntărilor de la Vocea României a avut loc pe 27 octombrie 2017 și am putut să observăm, pe lângă talentul concurenților pe care l-am descoperit în timpul audițiilor pe nevăzute, și o evoluție marcată de multă muncă și dăruire.

Șapte dueluri de la Vocea României 2017 i-au adus pe scenă pe următorii concurenți:

Echipa Loredana: Robert Pița vs. Rufus Martin Echipa Despot: Andrada Crețu vs. Cristian Ștefan Goaie Echipa Smiley: Ana Munteanu vs. Tudor Bilețchi Echipa Chirilă: Răzvan Encuna vs. Stelian Alincăi Echipa Loredana: Amalia Uruc vs. Neonela Duplei Echipa Despot: Valentin Poienariu vs. Horațiu Haiduc Echipa Smiley: Octavian Casian vs. Iuliana Popa

Din cele șapte dueluri, doi concurenți care au pierdut duelurile au fost salvați de alți antrenori - Robert Pița și Tudor Bilețchi, ceilalți - Cristian Ștefan Goaie, Stelian Alincăi, Neonela Duplei, Horațiu Haiduc și Iuliana Popa fiind eliminați din competiție.

Robert Pița vs. Rufus Martin - un duet memorabil

Seara a început în forță cu un show pus în scenă de doi membri ai echipei Loredanei. Cei doi "nebuni", așa cum s-au caracterizat reciproc, au interpretat piesa "When Loves Comes To Town". Pe scenă a avut loc un adevărat spectacol ce i-a surprins pe antrenori. "Din punctul meu de vedere, acesta e cel mai bun battle al echipei Loredana de când sunt eu la Vocea", a avut de spus Tudor Chirilă. Și Smiley s-a bucurat de momentul lui Rufus și Robert, considerând că este un duet pe care îl ții minte. După comentariile antrenorilor și după câteva clipe de gândire, Loredana a decis să meargă mai departe cu Rufus.

Dar nici prezența lui Robert la Vocea României nu a luat sfârșit, încă, Adi și Tudor apăsând butonul și încercând să îl atragă fiecare în echipa sa. "Vrei să facem asta cu Pița de Vie?", a fost jocul de cuvinte al lui Despot care a dat startul unui "duel" al calităților oratorice. Tudor și-a jucat cartea spunându-i lui Robert că rock-ul duce lipsă de voci ca a lui și își dorește foarte mult să vină în echipa sa. Robert a ales să facă parte din echipa lui Adrian Despot, Raluca Ursu, concurenta care fusese salvată de Adrian în prima rundă a duelurilor, fiind eliminată.



Andrada Crețu vs Cristian Goaie - interpretare lăudată de antrenori

Adrian a ales ca melodie "Locked Out Of Heaven", cunoscuta piesă a lui Bruno Mars. Deși la repetiții a existat un dezechilibru între cei doi concurenți, pe scenă aceștia au încântat publicul, iar prestația lor a fost apreciată de antrenori. "Ați mușcat cu poftă din acest cântec! Mi-a plăcut mult momentul vostru!", i-a lăudat Smiley, iar Loredanei i s-a părut "extraordinar de frumos". Alegerea lui Adrian s-a bazat strict pe interpretarea de pe scenă, iar această alegere a fost Andrada. Din păcate, niciun antrenor nu a apăsat butonul, Cristian fiind eliminat din concurs.

Ana Munteanu vs. Tudor Bilețchi - duelul timbrelor vocale unice

Smiley a creat un duet cu două voci remarcabile. Timbrul Anei poate fi asemănat ușor cu un timbru masculin, iar vocea lui Tudor poate fi confundată cu cea feminină. Piesa aleasă pentru cei doi concurenți a fost "Runnin'" (Naughty Boy ft. Beyoncé). Atât Ana, cât și Tudor au fost pe placul juraților. Chiar dacă lui Tudor îi este frică de notele înalte, a reușit să cânte în așa fel încât celălalt Tudor i-a spus că are o voce unică. Pentru Loredana, a fost un "Farinelli al muzicii pop de la Vocea României".

Adrian a fost fascinat de vocea Anei: "Ana, ești impresionantă! Nu mă așteptam ca din tine să iasă vocea aia!". Și Smiley a considerat că Ana îl poate ajuta să fie antrenorul câștigător, aceasta fiind alegerea artistului. "Vocea României este vocea care reușește să sensibilizeze o țară întreagă", a fost explicația alegerii.

Vocea unică a lui Tudor mai are o șansă să rămână în concurs. Chirilă și Loredana au apăsat butonul. Din respect pentru concurenții din spate, care așteptau să vadă dacă vor rămâne sau nu, cei doi antrenori nu au încercat să-l atragă pe Tudor în maniera cu care ne obișnuiseră. Tudor a hotărât că se potrivește în echipa Loredanei, decizia lui ducând la eliminarea Doinei Spătaru.

Răzvan Encuna vs. Stelian Ailincăi - piesă cântată cu frică

Cu o melodie pe care niciunul nu o cunoștea, "Who's Gonna Ride Your Wild Horses", cei doi au fost destul de reținuți pe scenă. Juraților le-ar fi plăcut să fie mai expansivi. Smiley și Adrian i-au apreciat timbrul lui Stelian, cel din urmă antrenor spunând: "nu credeam că o să spun asta vreodată, dar mi-a plăcut dentistul". Înainte să ia o hotărâre, Tudor a ținut să le spună băieților că au cântat cu frică. Alegerea lui Chirilă a fost Răzvan. Cum niciun antrenor nu a apăsat butonul, Stelian a ieșit din competiție.

Amalia Uruc vs. Neonela Duplei - două concurente diferite, dar cu aceeași dorință

Pentru două concurente diferite ca voce, și personalitate, Loredana a pus la punct un moment format din două melodii: "Rumour Has It" și "Someone Like You", ambele fiind piesele lui Adele. Deși Tudor a felicitat-o pe Loredana pentru această alegere muzicală, lui Smiley i s-a părut o combinație ciudată. Amalia i-a impresionat pe antrenori prin voce și prezență scenică, ea fiind și alegerea Loredanei. Neonela a fost eliminată.

Valentin Poienariu vs. Horațiu Haiduc - duel construit cu multă muncă

Cu un Valentin relaxat, plin de emoții diferite, și cu un Horațiu serios și implicat, momentul celor doi a necesitat mult timp în sala de repetiții, așa cum și Adrian a spus. Din punctul lui de vedere, Horațiu a fost stâlpul acestui duel. Piesa interpretată a fost "Hold Back The River". Antrenorilor li s-a părut că cei doi au fost încordați și că se putea un moment mai bun. Adrian merge mai departe în competiție cu Valentin. Prezența lui Horațiu la Vocea României s-a terminat în etapa duelurilor.

Octavian Casian vs. Iuliana Popa - confruntare între Frumoasa și Bestia

Smiley a creat un moment pe fundalul melodiei lui Rod Stewart, "Have You Ever Seen The Rain". Antrenorul a vrut să scoată în evidență vocile unice, dar total diferite ale celor doi concurenți. După o comparație între celebra poveste și cele două apariții de pe scenă, Tudor s-a referit și la momentul artistic, considerând că piesa i s-a potrivit mai bine lui Octavian și că a avut ochi doar pentru acesta. Lui Adrian i s-a părut un moment interesant tocmai prin prisma antinomiei, adăugând: "Am o slăbiciune pentru bărboșii pletoși". Smiley a ales în continuare provocarea. Octavian își continuă drumul în emisiune. Din păcate, Iuliana a fost eliminată.