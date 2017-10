Ascultă reinterpretarea melodiei Evanescence "Lacrymosa", varianta orchestrală - AUDIO

Evanescence continuă lansarea de piese de pe albumul cu influenţe orchestrale "Synthesis", cu single-ul "Lacrymosa". Această melodie emoţionantă este o reinterpretare a piesei celebre a formaţiei, cu un instrumental orchestral de această dată.

Melodia originală "Lacrymosa" datează din 2006, dar varianta nouă plusează la emoţie. Viitorul disc, "Synthesis" va sosi pe 10 noiembrie şi aduce aportul compozitorului David Campbell. Toate piesele vor îmbina sunetul şi sample-urile electronice cu secţiuni orchestrale pline de sentiment. Albumul va include două melodii Evanescence complet noi, pe lângă hiturile trupei re-înregistrate cu o orchestră live şi mixaj electronic.

Violonista Lindsey Stirling îşi pune în valoare talentul pe track-ul "Hi-Lo", una dintre melodiile complet noi de pe LP. Turneul "Synthesis Live" a debutat deja, pe 14 octombrie, pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Accentul se pune pe vocea curată a lui Amy Lee, pe o orchestră completă şi sample-uri din genul "electronica". Pe Amy Lee o vom auzi cântând şi la pian, instrumentul său preferat.

Lansarea de single-uri a pornit în această vară, cu o reorchestraţie a hitului "Bring Me to Life", piesă care a primit un premiu Grammy în 2003. Apoi am ascultat melodia "Imperfection", cu un suflu nou în discografia trupei şi un videoclip plin de mesaj. Colaborarea cu David Campbell nu este deloc nouă pentru grupul american, compozitorul ocupându-se de aranjamentele orchestrale şi pentru precedentele 3 albume ale trupei.

Evanescence a revenit în România pe 29 iunie în acest an, pentru un concert la Arenele Romane. A oferit o reprezentaţie emoţionantă şi plină de energie, cu toate hiturile clasice.