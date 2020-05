"sadder badder cooler" este scrisă de Tove Lo împreună cu Elvira Anderfjärd și vorbește despre modul în care fiecare despărție ia cu sine o bucățică din tine, aducându-ți totodată tristețe, furie, dar și o mare ușurare. Pentru videoclip, artista a colaborat cu Venturia Animation Studios, declarându-se încântată de rezultat.

"De abia aștept să vedeți acest videoclip! Am vrut să fac un video de animație bizar, ieșit din tipare și badass cu Sunshine Kitty de ceva timp și s-a potrivit perfect cu această piesă. Sunt extrem de impresionată de ce au reșit să facă Venturia Animation Studios și Dreambear productions, chiar au dus viziunea mea la următorul nivel!", a declarat Tove Lo.

"sadder badder cooler" se regăsește pe versiunea deluxe a noului album al lui Tove Lo, "Sunshine Kitty". LP-ul a fost înregistrat în Los Angeles și Suedia și marchează debutul unul nou capitol în cariera lui Tove, caracterizat de încredere și înțelepciune. Albumul include și single-urile anterioare "Glad He’s Gone" și "Bad As The Boys" featuring Alma.

Colaborările îi vin foarte bine artistei suedeze, Tove Lo având în portofoliu o lungă serie de featuring-uri. Vara trecută, Tove Lo a lansat piesa "bitches" în colaborare cu Charli XCX, Icona Pop și Elliphant. Artista a colaborat și cu Major Lazer pe melodia "Blow that Smoke", un single cu influențe reggaeton, pop și EDM.