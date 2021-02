Vedeta piesei "Pressure" este basul, care abundă şi imprimă un ritm sacadat şi cumva lasciv, suav acestui track. Videoclipul spune o poveste SF, a unui soi de Terminator feminin, care caută un chirurg sadic trimis să îi lase fără ochi pe cei capturaţi. O poveste cu roofies puse în băutură devine o dramă e unei femei ce rămâne fără vedere, dar devine un asasin bionic. Ea se află în căutarea chirurgului care i-a luat ochii. Terminatorul are acum cătare bionică şi e gata de răzbunare.

Martin Garrix s-a ocupat de instrumentalul şi mixajul noii piesei, iar DJ-ul vine după un an 2020 în care a lansat piesa "Down", colaborare cu Clinton Kane, dar şi "Higher Ground" alături de John Martin. A lansat şi alte 3 track-uri sub numele de YTRAM, din zona deep house. "Pressure" e totuşi prima sa piesă din 2021, cu Tove Lo la voce. Artista de 33 de ani este o maestră a dark pop-ului suedez şi a lansat albumul "Sunshine Kitty" în 2019. Trebuie să apară în filmul "The Emigrants" în acest an, debutul său pe un lung metraj, după 3 apariţii în scurt metraje.

În 2020 artista a lansat piesele "sadder badder cooler", "Mateo" şi o colaborare dansabila cu Sean Paul, "Calling on Me". În 2019 colabora cu Kylie Minogue pe "Really don't Like u".

După multiple hituri prietenoase cu radio-ul, Garrix a trecut la un sunet mai întunecat prin release-urile sub numele Ytram din 2020. DJ-ul de doar 24 de ani a fost rezident în Ibiza în 2016, 2017 şi 2018 şi a fondat casa de discuri Stmpd Rcrds în 2016, după ce a părăsit Spinnin' Records şi înainte să semneze cu Sony Music. Un moment cheie în cariera sa a fost concertul ţinut la finalul Olimpiadei de iarnă din Coreea de Sud în 2018. Artistul a fost ambasador pentru ceasurile TAG Heuer în 2015 şi pentru colecţia de toamnă Armani Exchange în 2017.