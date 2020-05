"The 1975" are videoclipul regizat de Ben Ditto şi Jon Emmony. Piesa a fost cântată live la festivalul de la Leeds cu luni bune în urmă şi a generat un moment special, în care tot publicul a amuţit şi a ascultat cu atenţie mesajul transmis de Greta Thunberg. Un lucru pe care toate cele 4 albume ale trupei The 1975 îl au în comun e faptul că toate încep cu un track numit "The 1975". Cel mai nou a fost dedicat mesajului ecologist al celebrei Greta, ambasadoare a mişcării anti poluare şi încălzire globală.

Activista suedeză vorbeşte despre starea în care se află planeta, despre poluarea cu petrol a oceanelor şi despre plasticul de care abuzăm. Tânăra invocă măsuri urgente ce trebuie luate la nivel politic pentru a crea un viitor mai bun. Spre finalul piesei aflăm că umanitatea foloseşte în jur de 100 de milioane de barili de petrol pe zi şi nu există vreo politică menită să schimbe acest consum frenetic. Activista invită la schimbare, la încălcarea de reguli şi la rebeliune.

Nu e de mirare că pe album, piesa imediat următoare e fix cea de rebeliune, surprinzătorul single punk "People". LP-ul are 22 de piese şi a fost prefaţat deja de un număr măricel de single-uri. Cel mai nou a fost "Guys" lansat în această lună. Am mai putut asculta şi "If You're Too Shy (Let Me Know)", dar şi "The Birthday Party" şi "Frail State of Mind". Un single apreciat de public prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea sa a fost "Me & You Together Song".

Solistul Matty Healy a declarat pentru Apple Music că prin această colaborare cu Greta Thunberg a dorit să transmită o declaraţie modernă, plină de speranţă, dar sumbră la nivel muzical. Piesa a fost făcută publică în vara anului trecut, dar e prima oară când o vedem şi ilustrată cu imagini puternice, care prezintă cuvintele activistei suprapuse cu peisaje de pe Terra afectate de poluare. O bună parte din afirmaţiile Gretei provine din celebrul discurs din 2018 pe care adolescenta l-a ţinut la World Economic Forum.

Greta a mai apărut recent şi în videoclipul piesei "Retrogade" de la Pearl Jam.