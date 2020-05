Trupa White Walls a lansat videoclipul "Starfish Crown" în premieră pe canalul de YouTube pe 22 mai 2020. E o piesă bună, ce prefațează viitorul album al formației originare din Constanța. Iar când o piesă tare ca aceasta primește un clip deștept, simți bucuria de împărtăși experiența vizionării.

Melodia începe cu un riff care devine laitmotiv, susținând ideea repetitivă din versuri și videoclipul superb în care băieții din trupă joacă efectiv dramatic. Da, videoclipul este un punct forte al lansării, meritând câteva vizionări în buclă. Cei doi actori profesioniști sunt cireașa de pe tort. Tortul pare a fi al unei petreceri ratate, mai exact furate, în care CEVA sau CINEVA te-a înșelat fatal.

Materialul a fost regizat de Iustin Șurpănelu. Ca o paranteză, din experiența lui în domeniu, amintim colaborările cu Grimus ("Carelessly", "Fregate", "Piblokto"), Aeon Blank ("I Wish I Had A Gun"), Trupa 9 ("Două amintiri"), Marú ("Depind de tine") sau SPAM ("Depind de tine") și Lights Out ("Nepal") în trecutul mai îndepărtat.

Membrii trupei poartă uniforme de soldați. Nu au grade, nu au epoleți, putând reprezenta orice putere sau joc din umbră. Din alte "umbre", vine eroul principal. Șerban Pavlu își face intrarea dezorientat, căutând-și mireasa (în fond, o promisiune, o iluzie), care în final îi devine moarte (o înșelătorie, o iluzie, o decepție). Soldații White Walls joacă rolul negativ în scenariu, sugerând acea forță globală ce distruge repetitiv destine individuale. Aparent luat pe sus de la propria nuntă, eroul clipului nu-și pierde mireasa decât metaforic, el poate pierde orice idee în care ar fi crezut, o valoare, un destin. Coroana e a unui erou sufocat sub o mare de promisiuni înșelătoare.

Dincolo de evidentul suport în promovare, e de apreciat jocul actorului din "Umbre" în videoclipul White Walls. După cum probabil cunoașteți, Șerban Pavlu (44 de ani) are rolul principal (un recuperator - șofer de taxi) în serialul care a strâns numeroși fani timp de 3 sezoane pe HBO.

Revenind la clipul "Starfish Crown" filmat la Plant Village, în București, "iluzia" lui Pavlu este jucată de Alina Petrică (30 de ani), pe care am putut să o vedem și în piesa "Deșteptarea primăverii" de la Teatrul Mic, în care cântat live trupa FiRMA.

Felicitări White Walls - Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (voce), Șerban-Ionuț Georgescu (bas) și Theo Scrioșteanu (tobe), pentru o melodie reușită și o producție de lăudat. Rămânem cu ochii deschiși, cu mâinile în aer și așteptăm cu urechile viitorul album în cursul acestui an. Că de la anteriorul să fi trecut vreo 7 ani...