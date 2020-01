"The In-Between" reprezintă revenirea trupei din Los Angeles, cu o nouă imagine vizuală şi un nou sunet, ceva mai plin de elemente electronice. Timp de câteva minute solista Maria Brink dă practic o probă pentru serialul "American Horor Story", aşa cum bine constată fanii trupei pe YouTube. Simbolismul puternic, măştile şi cinematografia sunt demne cel puţin de un scurt metraj asociat cu AHS. Piesa în sine este ceva mai electronică decât ne-am obişnuit, dar când se dezlănţuie o auzim pe Maria Brink la fel de nervoasă ca pe ultimele discuri.

Noul single este extras de pe albumul "Mother", care va debuta pe 27 martie. A fost înregistrat la The Hideout Recording Studio, în Las Vegas, alături de producătorul Kevin Churko. Pe album vor apărea invitaţi speciali Lizzy Hale (Halestorm), Taylor Momsen (The Pretty Reckless) şi Joe Cotella (DED). Tracklist-ul viitorului disc arată astfel:

01. Fly Like An Eagle

02. The In-Between (Hell & Heaven)

03. Legacy

04. We Will Rock You (feat. Lzzy Hale, Taylor Momsen)

05. Mother

06. As Above, So Below

07. Born In Flames

08. God Is She

09. Holy Man

10. Hunting Grounds (feat. Joe Cotella)

11. Lay Me Down

12. Into Dust

In This Moment începuse să mai cânte din piesele noi la concertele din 2019, iar printre acelea s-a remarcat o melodie numită "Legacy". În interviurile acordate de artişti, aceştia au indicat că noul material îl continuă pe cel din 2017, "Ritual". Numele de "Mother" se trage de la faptul că mulţi fani o numesc pe Maria Brink "mamă". E vorba şi despre crearea vieţii, despre "Pământul Mamă" şi originile umanităţii. Totul se leagă şi de faptul că Maria a devenit mamă şi la rândul său a fost crescută de mama sa.

Pentru a promova noul album, In This Moment pleacă în turneu în primăvara acestui an. Seria de concerte se va numi "The In-Between Tour" şi îi va aduce în deschidere pe Black Veil Brides, DED şi Raven Black. Grupul In This Moment a luat fiinţă în 2005, ca un proiect muzical al Mariei Brink şi al chitaristului Chris Howorth. Trupa a avut apariţii legendare la Ozzfest, Warped Tour, Download Festival, Mayhem Festival, Knotfest şi Rockfest.