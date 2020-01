Noul single "Nobody But You" este compus de Ross Copperman, Shane McAnally, Josh Osborne și Tommy Lee James și apare pe compilația lui Blake Shelton, "Fully Loaded: God’s Country". Aceasta este cea de-a treia colaborare a lui Blake cu Gwen Stefani, după "Go Ahead and Break My Heart" (2016) și "You Make It Feel Like Christmas" (2017).

În videoclipul melodiei "Nobody But You", regizat de Sophie Muller, cei doi artiști își declară iubirea fără nicio reținere. Îi vedem pentru prima oară într-un clip în ipostaze mai intime, sărutându-se și ținându-se în brațe. Majoritatea secvențelor din acest video au fost filmate în Los Angeles, clipul conținând și imagini surprinse în Oklahoma, la ferma lui Shelton.

Acest nou single va fi interpretat la gala premiilor Grammy de pe 26 ianuarie, Blake fiind nominalizat în categoria Best Country Solo Performance pentru "God’s Country".

De când formează un cuplu, Blake și Gwen și-au exprimat deschis sentimentele privind trecutul și prezentul din viața intimă în piese precum "This Is What The Truth Feels Like", al lui Stefani, și "If I'm Honest", a lui Shelton. Relația lor a început într-un moment de cumpănă pentru amândoi, într-o perioadă de refacere de după divorț.