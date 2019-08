"Unde inima mea bate" este încă una dintre piesele despre foarte actuala temă a expaţilor. E vorba despre românii plecaţi peste graniţă pentru a îşi făuri un viitor mai bun. Pacha Man cântă despre cei motivaţi de bani, care sunt în Occident, dar suspină după ţara lor. Cristi Minculescu intră pe vers peste un segment puternic de chitară, cântând despre faptul că inima celor plecaţi din ţară continuă să bată "unde Dunărea se varsă".

Noul single are un mesaj social puternic, ţintind direct spre milioanele de români plecaţi la muncă în străinătate. Momentele dure precum discuţiile între părinţii plecaţi la muncă în afară şi copiii din ţară via Skype sunt reprezentive pentru acest track. Piesa este împărţită în două segmente: cel al lui Pacha, despre durerea şi dorul celor din afară şi cel al lui Cristi Minculescu, care invocă tot ce e bun şi special aici.

E interesant felul în care cuvintele "unde inima mea bate" se succed atât pe tonalitate rock, cât şi cu acel vibe de rasta/reggae prin care Pacha îşi cântă rap-ul. Despre această creaţie Cristi Minculescu a avut următoarele de spus:

Atunci când am ascultat prima dată piesa compusă de Vlad Manolache şi Ionuţ "Papu" Bacula am simţit că piesa ni se potriveşte şi că este din nou o compoziţie emoţionantă. Apoi, când Pacha Man a compus versurile strofelor, am avut efectiv lacrimi în ochi şi am ştiut că acest manifest superb nu poate rămâne într-un sertar. Eu am pus foarte mult suflet în interpretarea mea atunci când piesa a fost înregistrată şi cred că acest lucru se simte cu adevărat.

Colaborarea cu Pacha Man pentru acest proiect a fost o foarte bună alegere şi evidentă. Ce alte genuri muzicale, în afara rock-ului şi hip hop-ului, pot fi nişte purtători mai buni ai unui mesaj atât de profund? Ce altă cultură decât cea urbană poate atinge sufletele oamenilor şi ce alt reprezentant mai bun al rezistenţei decât muzică rock cunoaşteţi?