Primele secunde din "Cold" amintesc de piesele clasice Korn, iar vocea lui Jonathan Davis, combinată cu toba şi chitara imprimă o direcţie foarte dură acestui single. Sunt momente în care aduce cu death metal chiar mai mult decât a făcut-o In Flames pe ultimele albume, spre exemplu. Restul piesei este totuşi ceva mai moale decât primul single de pe viitorul LP.

Am putut asculta până acum "You'll Never Find Me", o viziune întunecată şi cu breakdown lung, care promite o revenire la rădăcini pentru trupa americană. Sacadarea noii piese şi segmentarea sa în porţiuni mai digerabile şi mai blânde, în antiteză cu cele mai dure aminteşte de ultimele release-uri Marilyn Manson. Nici cei de la Slipknot nu sunt străini de o astfel de segmentare, care pare să fie "the way to go" în metal acum.

Korn pregăteşte albumul de studio cu numărul 13, "The Nothing", care va sosi pe 13 septembrie prin Elektra Records şi Roadrunner Records. Au trecut 3 ani de la ultimul disc al rockerilor Bakersfield, California, "The Serenity of Suffering". De atunci s-au petrecut multe în viaţa membrilor trupei. Jonathan Davis şi-a pierdut fosta soţie, care a încetat din viaţă, iar fostul toboşar Korn David Silveria a făcut declaraţii tendenţioase despre grup.

În iulie 2019 Korn a plecat într-un turneu cu multe opriri, în care este co-headliner alături de Alice in Chains. Seria de concerte se încheie pe 4 septembrie în Mountain View, California. În deschiderea trupelor legendare cântă Underoath. Tabloidele au scris recent despre o prietenie neaşteptată între chitaristul Brian "Head" Welch de la Korn şi Ed Sheeran, prietenie începută în culisele unui concert Marilyn Manson.

Korn este o trupă de nu metal şi alternative metal, activă din anul 1993. A fost formată de 3 foşti componenţi ai grupului L.A.P.D şi a vândut zeci de milioane de albume la nivel global. 12 dintre discurile sale au ajuns în top 10 din Billboard 200. Formaţia a concertat în România în august 2015.