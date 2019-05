Compact și Cristi Minculescu cântă în deschiderea concertului Status Quo

Trupa Status Quo revine pe 26 august la București pentru a concerta la Arenele Romane. În deschidere vor urca pe scenă Compact și Cristi Minculescu alături de Valter Popa și Doru Borobeica.

Compact ne-a oferit povești cu soare și fete din vis, ce ne-au înseninat zilele și ne-au consolat în vremuri grele din 1977 și până în prezent. Pe parcursul celor 6 albume lansate, publicul s-a bucurat de cântece precum "Fata din vis", "Cântec pentru prieteni", "Esti totul pentru mine", "Pe tine te-am ales" și "O femeie ca tine", în interpretarea inconfundabila a lui Paul Ciuci, vocea care a făcut celebre aceste refrene.

La începutul carierei, formația obișnuia să își petreacă sezoanele estivale concertând în fiecare seară într-o locație nouă de pe litoral, ajungând să avanseze până la concerte sold out în Germania și Canada.

Compact - "Fata din vis"

Când spui Cristi Minculescu (voce), Valter Popa (chitară) și Doru Borobeica (bas), ai în față pe trei dintre cei mai iubiți artiști români de muzică rock. În 2017, lor li s-a alăturat la tobe Mihai Dumitrescu.

E suficient să auzi "Floare de Iris", "Strada ta", "Baby", "Somn bizar" și începi deja să fredonezi aceste melodii ce au fost adevărate imnuri pentru fanii muzicii rock. Repertoriul lor este coloana sonoră a amintirilor pentru 3 generații.

Iris - "Somn bizar"

Istoria Status Quo începe în 1962, când doi puști, Francis Rossi și Alan Lancaster, au pus bazele formației The Scorpions, formație care ulterior și-a schimbat numele în The Spectres, urmat de The Status Quo în '67 și apoi de Status Quo în 1969.

Ca stil muzical, Status Quo nu poate fi definită, adoptând influențe de rard rock, psychedelic rock, boogie rock și blues. Este formația rock cu cele mai multe piese în Top UK, având peste 60 de melodii, dintre care 22 au ajuns în Top 10 UK Singles Chart.

În cei 56 de ani de activitate au lansat 32 de albume și au petrecut peste 200 de săptămâni în UK Singles Chart, mai mult decât The Beatles și multe alte formații etalon.

Ultimul concert Status Quo la București a avut loc în 2012. Veteranii muzicii rock au urcat pe scena Sălii Palatului pe 17 octombrie, în deschidere cântând trupa VH2.

În prezent, Status Quo îi are în componență pe:

Francis Rossi - voce, chitară

Andy Brown - voce, clape, chitară ritm

John Edwards - bas, voce

Leon Cave - tobe

Richie Malone - chitară ritm

RECOMANDARE: Vezi poze și citește recenzia concertului Status Quo din 2012

Prețurile biletelor la concertul Status Quo din august 2019:

VIP (cu loc) - 250 lei în earlybird /280 lei în presale / 300 lei la intrare + taxe 10 lei

Teren (fără loc, în fața scenei) - 160 lei în earlybird / 180 lei în presale / 200 la intrare + taxe 10 lei

Acces General (cu loc) - 119 lei în earlybird / 139 lei în presale / 150 lei la intrare + taxe 10 lei

*Perioada earlybird este limitată la primele 500 de bilete. La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei.