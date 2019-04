Ultimele materiale video ale artistului au dezvăluit câte o parte din istoricul său personal. L-am văzut având un job la birou şi renunţând la muncă de dragul muzicii în "Power". Artistul dădea o probă pentru un show de talente în "Tell Me", apoi şi-a prezentat familia şi arhiva personală VHS în "Flashbacks". Pe aceeaşi temă merge şi "Rooftops", doar că fără efecte de casete video, ci totul filmat în format modern.

De această dată Marshmello are o creastă punk şi îşi petrece ziua dându-se pe skateboard. Evident, doamna Marshmello este revoltată şi îşi ceartă fiul cu prima ocazie. Pe lângă faptul că e skater, tânărul visător cântă la tobe şi chitară. Figura maternă confiscă instrumentele muzicale, nemulţumită de gălăgie. Este clasica poveste de rebeliune a tânărului, care duce uneori la şlefuirea de mari personalităţi muzicale.

Nonconformismul se manifestă şi prin geaca denim cu imprimeuri concepute de artist, în totală contradicţie cu jacheta multicoloră pregătită de mamă. Piesa cea nouă este de un optimism debordant şi are o euforie deosebită. Finalul de clip e tragic, cu un accident de skateboarding şi aflăm cu surprindere că şi doamna Mello a fost un skateboarder strălucit în tinereţe.

Personajul matern cu cap de bezea a mai apărut în clipul "Together". Single-ul "Rooftops" este extras de pe albumul "Joytime II", iar Mello e pe val acum, lansând 3 clipuri numai în această lună. Primul album "Joytime" a venit în 2016, "Joytime II" în 2018, iar Mello pregăteşte şi "Joytime III", care va include influenţe hip-hop.

2019 este un an strălucit pentru Marshmello, între concertul din jocul Fortnite din februarie şi hitul "Here With Me" care se aude peste tot în aceste zile. DJ-ul este foarte activ pe YouTube, având o serie de cooking show-uri pe reţeaua video, dar şi segmente de gaming. A câştigat premii consistente jucând Fortnite alături de faimosul gamer Ninja.