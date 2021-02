"You" este prima piesă pe care o auzim de la Vance Joy - pe numele real James Keogh - în aproape 3 ani de la lansarea celui de-al doilea album de studio, "Nation Of Two". Artistul și-a exprimat entuziasmul pentru lansarea acestei piese printr-un mesaj pe rețele de socializare.

"Când o piesă nouă apare pe piață îmi dă acel sentiment pe care-l aveam când eram copil și eram bucuros că vine ziua mea."

Melodia vine la pachet cu un videoclip animat în care Blanco încearcă să-i salveze pe Keogh și Marshmello de un fel de monstru. Vizualul este regizat de William Child.

De curând, Marshmello a colaborat și cu Demi Lovato pentru piesa "OK Not To Be OK", ce a fost lansată în parteneriat cu ONG-ul Hope for the Day. Melodia deschide dialogul unei conversații importante și benefice în procesul de conștientizare a stării noastre emoționale și a felului în care depresia ori alte afecțiuni conexe ne pot afecta.