"Carry On" are un vibe melancolic şi visător, răsunând a ecouri ale unei petreceri care s-a încheiat. Pare mai degrabă o piesă de generic de film, de final al peliculei, decât de moment înălţător. Producătorul şi DJ-ul norvegian Kygo a pus în evidenţă vocea Ritei, cu efecte care îi accentuează melodicitatea şi tăria vocalizelor.

Videoclipul oficial este regizat de către Colin Tilley şi JSV, iar în el Rita Ora este protagonista, în acelaşi univers cu filmul. De altfel, Rita Ora joacă în "Detective Pikachu", în rolul de Doctor Ann Laurent. Justice Smith este fostul antrenor de Pokemoni, Tim Goodman, iar Ryan Reynolds este vocea lui Pikachu. Filmul debutează în cinematografe pe 10 mai. Cine priveşte cu atenţie noul clip o va observa pe Ora într-un trenci de culoarea "galben Pikachu".

"Carry On" este doar una dintre noile colaborări ale Ritei, care a mai cântat alături de Sofia Reyes şi Anitta pe "R.I.P" şi de 6lack pe track-ul "Only Want You". Artista îşi va porni turneul european în această lună pentru a promova cel mai nou LP, "Phoenix". Rita a lansat de pe acest material discografic single-ul "Soul Survivor", devenit imediat hit.

Kygo a bifat la rândul său câteva colaborări cu nume mari, precum Imagine Dragons în vara lui 2018, pe piesa "Born To Be Yours". În 2017 şi-a împrumutat talentul de mixaj pentru un featuring cu OneRepublic, pe track-ul "Stranger Things". Dar cele mai celebre piese ale sale rămân cele cu voci feminine: "First time" cu Ellie Goulding şi "It Ain't Me" cu Selena Gomez.

Artistul nordic a mixat la UNTOLD 2018, urcând pe Main Stage în ziua a doua a festivalului.