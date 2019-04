DJ-ul cu cască în formă de bezea prezintă ascensiunea în industria muzicală precum munca de birou. E totul pe bază de deadline-uri şi creativitatea se face "la hectar". Marshmello apare la costum, jubilează când ia salariul şi cheltuieşte tot pe instrumente muzicale de mixaj. Povestea spusă este una tinerească, clasicul "get a job" pe care îl asociem cu tinerii de 20 de ani cărora părinţii le tot spun să se angajeze.

Cine priveşte cu atenţie clipul îl va vedea pe rapperul Logic apărând de câteva ori în "Power". Marshmello a mai avut un clip cu munca la birou, "Everyday" , dar acolo renunţa la job în loc să persevereze în el. Mesajul acestei creaţii este să "investeşti în tine", iar materialul a fost creat în parteneriat cu Singleton Foundation, o organizaţie non profit care are ca rol să îi înveţe pe milleniali despre finanţe şi economii.

Campania se numeşte Million Stories şi este spusă în online prin multiple postări ale unor celebrităţi. Clipul a strâns peste 4 milioane de vizualizări în nici 3 zile. A fost regizat de către Daniel Malikyar şi produs de Karam Gill, numit recent de publicaţia Variety în top 10 producători de documentare de privit.

Marshmello a lansat în ultima săptămână şi un videoclip pentru piesa "Here With Me", mega hitul său în colaborare cu CHVRCHES. Acel video spunea povestea unui pompier care îşi riscă viaţa în fiecare zi şi drama prin care trece familia sa. La început de lună vedeam şi un vizual pentru piesa "Tell Me", cu un show de talente ca setting pentru poveste.

Mello este unul dintre artiştii cu cea mai bună promovare în ultima vreme şi cele mai inedite artificii de PR. A mixat în jocul Fortnite la început de an şi este un prolific vlogger pe YouTube. Are propria emisiune de gătit şi a participat la o sumedenie de competiţii de gaming, atât de jurat, cât şi drept concurent.