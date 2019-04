"Here With Me" a fost lansat pe YouTube împreună cu o campanie umanitară pentru a îi susţine pe pompierii şi First Responderii din State. Videoclipul spune povestea unei fete de pompier, ajunsă la vârsta adolescenţei şi care îşi aşteaptă tatăl să revină dintr-o misiune periculoasă. Un incendiu care s-a extins este acoperit la TV, iar fata şi mama sa privesc cu groază cum tatăl se expune la pericole.

Emoţia acestui clip aminteşte de serialul "This Is Us" şi soarta tragică a lui Jack. Pompierul îşi riscă viaţa pentru a salva o persoană prinsă în acea casă în flăcări, iar pentru o clipă am crezut că va pieri. De fapt este rănit grav şi poartă cicatricile acelei misiuni, fiind apoi decorat la final de clip.

Videoclipul cel nou este regizat de către Mercedes Bryce Morgan, iar în el apare şi un pompier real, care a lucrat în Long Beach, California timp de 18 ani. Marshmello şi YouTube au ataşat paginii clipului un buton de donaţii, pentru a susţine First Responders Support Network (FRSN). Această organizaţie are rolul de a ajuta cu recuperarea de la stres intens şi accidente critice ale pompierilor şi familiilor lor.

"Here With Me" a primit un lyric video luna trecută, care a strâns peste 8.5 milioane de vizualizări. Vocea cristalină a lui Lauren Mayberry şi beat-up pop/EDM al DJ-ului au cucerit publicul. Marshmello vine după un concert în jocul video Fortnite, care a deschis o nouă eră a reprezentaţiilor digitale. DJ-ul a cântat/mixat noua piesă alturi de CHVRCHES în cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel, pe o scenă amenajată în Las Vegas pe 4 aprilie.

În această săptămână Marshmello a primit 3 nominalizări la premiile Billboard Music Awards 2019, pentru "Cea mai bună piesă Dance/ Electronică", "Cea mai bună colaborare" ("Happy" cu Bastille) şi "Cel mai bun artist Dance/Electronic". CHVRCHES se află în acest moment în turneu pentru a îşi promova albumul "Love Is Dead" lansat anul trecut. Trupa scoţiană va cânta la Coachella în această lună, dar şi la Electric Castle 2019.