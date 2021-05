Trio-ul nominalizat la Grammy Jonas Brothers și reputatul producător și DJ Marshmello ne propun hitul verii 2021 - "Leave Before You Love Me". Pentru o ureche antrenată, piesa bifează toate căsuțele necesare unui succes internațional, având o voce caldă pe versuri, flow, emoție și vibe. Mesajul piesei este, de asemenea, de impact, textul făcând referire la acel moment dureros al despărțirii, pe care, cel mai probabil, l-am cunoscut mulți dintre noi. Și, nu în ultimul rând, "Leave Before You Love Me" se urcă pe trendul disco ce i-a adus lui The Weeknd nu mai puțin de 10 trofee la Billboard Music Awards 2021.

Grupul Jonas Brothers are planuri mari pentru vara aceasta, anunțând datele turneului "Remember This". Acesta este programat să înceapă în august, trupa urmând să fie acompaniată de Kelsea Ballerini.