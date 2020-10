Compusă de Marshmello și Imanbek, cu Usher prezent pe piesă ca invitat special, "Too Much" este o melodie energică cu un mesaj puternic: e important să fii alături de cel pe care îl iubești: "Whatever you ask of me you don’t have to worry, there’s no such thing, that’s too much."

Pentru a pune în valoare piesa, Marshmello a creat o întreagă lume virtuală, construită în jurul producției, cu un videoclip oficial regizat de Christian Breslauer. El este creierul din spatele videoclipurilor muzicale recente lansate de Tiësto, Roddy Ricch și Jason Derulo.

De curând, Marshmello a colaborat și cu Demi Lovato pentru piesa "OK Not To Be OK", ce a fost lansată în parteneriat cu ONG-ul Hope for the Day. Melodia deschide dialogul unei conversații importante și benefice în procesul de conștientizare a stării noastre emoționale și a felului în care depresia ori alte afecțiuni conexe ne pot afecta.