La doar câteva zile după ce am aflat că Halsey va lansa prima sa colecţie de poezii descoperim acest nou videoclip, cel al single-ului "Be Kind". Piesa a debutat cu un lyric video la început de lună mai, iar acum a primit un material video oficial, în care Halsey ne arătă cele mai noi mişcări de dans. O regăsim pe artistă cu părul mult mai lung şi roz decât în ultimul său clip lansat tocmai în ianuarie, "You Should be Sad". Pe numele său real Ashley, tânăra începe să danseze în faţa camerei, iar DJ-ul Marshmello o însoţeşte sub forma unei flori.

Creatorul beat-ului din fundal apare ca o floarea soarelui cu acei doi ochi în formă de X-uri care apar pe masca sa de bezea. Halsey trece prin multiple ipostaze, de la fata îmbrăcată comod, în tricou larg drept pijama, până la o veritabilă Sailor Moon, aşa cum au remarcat şi fanii în comentariile de pe YouTube. Inspiraţia japoneză nu este o coincidenţă, pentru că în acea ipostază apar şi cireşi şi clădiri cu faţada acoperită de caractere nipone.

Mediul virtual în care dansează artista este unul care mai fluctuează din când în când din cauza unor glitch-uri, adăugate pentru efect artistic. Pare o feerie Disney, un univers paradisiac, iar la final vedem că totul a fost o simulare pusă în scenă de DJ Marshmello. Acesta nu e deloc străin de lumi virtuale, susţinând primul mare concert din jocul Fortnite la început de an 2019. Pentru acest nou videoclip Halsey a trebuit să înveţe coregrafiile prin FaceTime, a sfârşit prin a îşi rupe glezna şi a folosit o cameră preprogramată Bolt, care nu necesită un cameraman. Toate pentru a respecta distanţarea socială. Între timp tânăra de 25 de ani pregăteşte o colecţie de poezii sub numele de "I Would Leave Me If I could", care va sosi în noiembrie.

Marshmello a mai lansat în acest an şi piesa "Been Thru This Before", colaborare cu Southside şi Saint Jhn. Halsey a lansat al treilea album din cariera, "Manic" în ianuarie, cu single-uri populare precum "Without Me", "Graveyard" şi "You Should be Sad".