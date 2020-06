Bring Me the Horizon a lansat mult aşteptatul single nou "Părăsite Eve". Este evident influenţat de pandemia Covid-19, plin de angoasă şi debordând de energie. Oli Sykes and co au lansat şi un videoclip pentru această creaţie, care are alura unui film horror indie. Îl puteţi viziona în articol.

Bring Me the Horizon este cu siguranţă cea mai activă trupă din perioada izolării, pentru că a creat un vlog care documenta înregistrările unui nou album. Episoadele au fost postate bisăptămânal pe YouTube sau chiar zilnic la un moment dat şi am putut vedea cum evoluează noul material. Recent solistul Oliver Sykes a promis că acest disc va fi unul mai heavy, după 2 LP-uri ceva mai blânde, inclusiv "Amo" de la început de 2019, care a polarizat masiv fanii. "Parasite Eve" este primul track BMTH din 2020, după un 2019 ocupat. Pe lângă "Amo", trupa a mai lansat şi un EP cu un titlu gigantic, o colaborare cu Halsey şi o piesă special compusă pentru jocul de PlayStation 4 Death Stranding. Grupul britanic a cochetat cu jocurile şi pe "Parasite Eve", numele unei serii de jocuri horror de succes de pe primul PlayStation. Şi nici măcar nu e prima oară când abordează această temă, formaţia având o piesă numită "Shadow Moses", în care se auzeau acorduri din coloana sonoră a titlului "Metal Gear Solid". Însăşi denumirea melodiei este numele insulei pe care se petrece acţiunea în joc. Numele "Parasite Eve" este inspirat aici şi de un virus japonez care s-a adaptat la căldură şi a fost generat de schimbarea climatică. De fapt piesa fusese concepută înainte de pandemie şi a fost păstrată în arhive pentru un moment mai relevant. Single-ul cel nou este unul despre infecţie, despre modul în care învăţăm să devenim altfel după acestă pandemie, dar şi despre tentaţia umană de a a reveni la obiceiurile proaste după ce scapă de criză. Artiştii din trupă apar acoperiţi de măşti contra contaminării biologice, dar şi cu o sumedenie de efecte psihedelice aplicate din post procesare. Oli Sykes capătă alura unui zombie foarte nervos şi revine la growl-ul la care renunţase cu câţiva ani în urmă din cauza problemelor cu corzile vocale. Formaţia ne-a încântat live în 2019 la Electric Castle cu un show cu pirotehnie, headbanging, majorete dark şi o prestaţie scenică mult mai bună decât cea Limp Bizkit, de la acelaşi show.