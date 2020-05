Lyric Video: Marshmello & Halsey - Be Kind

"Be Kind" începe cu acea voce hipnotică şoptită pe care Halsey ştie să o folosească atât de bine pe track-urile sale. Marshmello oferă un beat ceva mai minimalist decât de obicei, mai discret decât EDM-ul care încinge petreceri pe tot globul. Până la refren ne dăm seama că avem o piesă de empowerment, cu mesaj pozitiv şi care îţi dă un plus de moral. Mesajul piestei este că e OK să fii vulnerabil cu cineva pe care îl iubeşti. Animaţii viu colorate şi logo-uri smiley asociate lui Marshmello apar în acest clip cu versuri.

Halsey repetă în versuri că "vrea să creadă că nu ai nici urmă de răutate în tine". Artista pune pe muzică şi eterna temă a persoanei rănite care răneşte pentru a îşi hrăni ego-ul. Pe chorus se întreabă de ce persoana dragă se ascunde de jumătatea sa specială, de ce minte şi nu poate avea încredere. Halsey a fost unul dintre artiştii care au cântat la reprezentaţia caritabilă Jersey 4 Jersey, cu venituri menite pentru combaterea Covid-19.

Artista va înregistra un mesaj special pentru un podcast educaţional asociat învăţatului de acasă în SUA în 2020. Acest an e unul foarte ocupat pentru tânăra muziciană, care în ianuarie a lansat al treilea album de studio, "Manic". Pe LP putem asculta colaborări cu Alanis Morisette, BTS şi Dominic Fike. În plus Ashley (numele său real) a apărut pe piesa country a lui Kelsea Ballerini "The Other Girl".

Marshmello a lansat la rândul său câteva single-uri în acest an, inclusiv "Been Thru This Before", alături de Southside şi Giggs şi Saint Jhn. Ultimul său LP a venit în iulie 2019, sub numele de "Joytime III", incluzând colaborări cu Kane Brown şi Yungblud. Artistul activ din 2015 a făcut istorie în 2019 prin concertul său din Fortnite şi este unul dintre headlinerii lui SAGA Festival din Bucureşti. Evenimentul a fost amânat din iunie în septembrie 2020.