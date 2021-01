Lana Del Rey ne prezintă o zi lejeră de vară în "Chemtrails Over The Country Club", sau varianta mai puţin glam a vieţii din "Marele Gatsby". Artista participă la un picnic alături de prieteni, se răcoreşte lângă piscină şi goneşte într-o maşină decapotabilă de epocă. Cu mănuşi de mătase şi o mască cu pietre preţioase, Lana trăieşte o vară toridă. O răcoreşte un ventilator old school şi cuburi uriaşe de gheaţă. Piesa şi videoclipul au o editare sacadată, violentă şi două poveşti.

Prima este idilică, ca un cântec de dragoste şi rememorare. Undeva pe la minutul 3 fantezia se termină şi începe un soi de coşmar. Apar nori negri şi un grup de vrăjitoare şi lupi par a reconstitui un episod din "American Horror Story". Lana este acoperită de tot mai multe pietre preţioase şi asemenea lui Dorothy în "Vrăjitorul din Oz" este ridicată de o tornadă şi dusă în altă realitate. Clipul este doldora de efecte speciale, filtre, costume extravagante, editări fanteziste şi schimbări cromatice intense.

La final totul pare a fi fost o fantezie a unei fete bogate închisă în casă.

"Chemtrails Over the Country Club" este single-ul titular de pe viitorul album semnat Lana del Rey. El trebuia să debuteze în 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Odată cu acest track a sosit şi data de lansare a noului album, 19 martie şi el poate fi precomandat deja. Iată tracklist-ul său:

White Dress

Chemtrails Over The Country Club

Tulsa Jesus Freak

Let Me Love You Like A Woman

Wild At Heart

Dark But Just A Game

Not All Who Wander Are Lost

Yosemite

Breaking Up Slowly

Dance Till We Die

For Free

Acest LP vine ca succesor pentru "Normal F*cking Rockwell", lansat în 2019. În octombrie 2020 Lana a lansat piesa "Let Me Love You Like a Woman", pe care a cântat-o la talk show-urile de seară din SUA. Tot anul trecut a lansat şi o carte de poezii, "Violet Bent Backwards Over the Grass", dar şi o piesă cover numită "Summertime", după George Gershwin.