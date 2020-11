Lana Del Rey susţine orchestrele filarmonice din New York şi Los Angeles, lansând un cover jazz după piesa "Summertime". Originalul îi aparţine lui George Gershwin, dar a primit pe 19 noiembrie 2020 o nouă interpretare, molatecă şi din vârful buzelor. Avem şi un videoclip asociat, pe care îl vedeţi în articol.

Lana Del Rey cântă "Summertime" alături de un cor feminin şi instrumentişti: pianist, chitarist, toboşar şi contrabasist. Este o piesă încărcată de emoţie, de melancolie şi cu mult aer de jaz de New Orleans. Videoclipul surprinde mica trupă de muzicieni într-un foişor în mijlocul pădurii, cu 2 dragoni protectori la intrare. Alternează şi cadre în care grupul pleacă într-o călătorie imaginară într-o maşină de epocă, de pe vremea Marelui Gatsby.

Originalul a apărut în 1935 şi este o piesă etalon a genului jazz. Artista a înregistrat această versiune de melodie a lui George Gershwin pentru a atrage atenţia, susţinerea şi fonduri pentru orchestrele filarmonice din Los Angeles şi New York, afectate grav de pandemie. Del Rey îşi încurajează fanii să doneze pentru fondul LA Play Your Part, dar şi pentru campania NY Plays On.

Iată şi mesajul transmis de artistă:

Sunt atât de recunoscătoare că mi s-a cerut să cânt această versiune de "Summertime" a lui George Gershwin, legendarul compozitor-pianist, a cărui muzică a fost cântată în premieră de Filarmonica din New York şi alături de care am cântat. În special în timpul unei crize pe care o înfruntă organizaţiile artistice.

Filarmonica din New York a găzduit şi o gală virtuală de strângere de fonduri pe 20 noiembrie, transmisă public pe paginile sale de Facebook şi YouTube. Nu e prima dată când opera lui Gerswhin apare în discografia Lanei. O versiune a unei piese create de flautistul jazz Herbie Mann a fost inclusă de Sublime pe piesa "Doin' Time" pe albumul din 1996. Ei bine, fix aceea piesa "Doin' Time" a ajuns sub formă de cover pe cel mai nou album Lana Del Rey, "Norman F*cking Rockwell", lansat în 2019.

Tot în noiembrie 2020 Lana a cântat un cover după piesa "On Eagle's Wings", pentru a sărbători victoria lui Joe Biden la alegerile din SUA. Artistă ne-a promis şi un album de "piese clasice americane" lansat în perioada Crăciunului.