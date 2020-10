Halsey a împlinit 26 de ani și a hotărât să marcheze acest moment prin lansarea unui nou videoclip."929" este o piesă personală, prin care artista împărtășește publicului tot felul de amănunte din viața sa, cum ar fi, de exemplu, faptul că s-a născut la ora 9:29 dimineața pe 9.29 (29 septembrie).

"929" se regăsește pe albumul "Manic", lansat la începutul acestui an. Pe acest material sunt incluse și "You Should Be Sad", dar și hiturile "Without Me" și "Graveyard".

Succesul hitului "Without Me", premiat de 6 ori cu discul de platină, a ajutat-o pe Halsey să devina prima femeie cu trei piese în topul Billboard Hot 100 pentru 50 de săptămâni fiecare. Celelalte două piese care completeaza acest trio sunt "Eastside", în colaborare cu Benny Blanco și Khalid, și colaborarea cu cei de la The Chainsmokers, piesa "Closer".

Din 2015, Halsey a strâns peste 25 de miliarde de stream-uri la nivel internațional și a vândut peste 11 milioane de albume, a avut concerte pe 5 continente, a fost nominalizată la premiile GRAMMY și a apărut pe numeroase coperte a unor reviste precum Rolling Stone, Cosmopolitan, Forbes, Billboard și chiar Playboy.