Noul videoclip al lui Shawn Mendes ar putea trece, fără probleme, drept clip promoțional pentru un nou film Disney. "Wonder" scoate la iveală latura aventuroasă a lui Mendes, artistul reușind să iasă din zona de confort și să execute mișcări de dans ce-i pun în evidență fizicul, fără a renunța la sensibilitatea care i-a caracterizat mereu interpretarea.

"Wonder" este o piesă pe care Shawn Mendes a compus-o împreună cu Nate Mercereau, Scott Harris și Thomas Hull, pentru videoclip artistul colaborând cu regizorul Matty Peacock. Single-ul denumește și noul său album, ce va fi lansat pe 4 decembrie. Acest material va fi unul extrem de intim, Shawn mărturisind că plănuia să-l lanseze de multă vreme.

"Simt că o frântură din mine a fost transformată în versuri pe hârtie și apoi înregistrată ca piesă. Am încercat să fiu la fel de autentic și sincer ca întotdeauna. Este o lume și o călătorie și un vis și un album pe care mi-am dorit să-l fac de foarte mult timp."

Shawn Mendes este un artist și compozitor canadian, devenit cunoscut în 2013 datorită coverurilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Cel de-al doilea material discografic, "Illuminate", a fost de asemenea un succes, incluzând hiturile "Treat You Better" și "There's Nothing Holdin' Me Back".

În 2019 a lansat alături de Camilla Cabello hitul "Senorita", ce a stabilit un record pe Spotify, devenind cel mai de succes duet masculin / feminin de pe această platformă de streaming