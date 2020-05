"Power" este cel mai nou single al lui Ellie Goulding de pe viitorul album, care nu are încă un nume. Acesta va fi LP-ul cu numărul 4 pentru artista britanică, care nu ne-a oferit încă o dată de lansare. Videoclipul a fost filmat de Ellie la locuinţa sa din Londra, pe durata perioadei de auto izolare. De direcţia creativă s-a ocupat Imogen Snell, alături de Riccardo Castano de la ISSTUDIO. În clip muziciana apare singură în casă, etalând diferite ţinute, unele mai intime, altele ceva mai glam.

Cadrele amintesc de makeover-urile anilor '90 şi de filmele biografice despre fotomodelele anilor '80, cu crâmpeie de zâmbete intercalate cu lenjerii scumpe pe pielea feminină redată în alb-negru. Ellie Goulding cântă despre "minciuni frumoase în serile de vineri", despre "pierderea magiei" în relaţie şi deseori priveşte direct spre cameră, pentru o conexiune directă cu publicul. Ne aminteşte că nu este o "material girl" şi că "totul din lumea ta se simte ca plasticul". Pentru videoclip, artista a lucrat cu o echipă formată numai din femei şi l-a regizat prin intermediul aplicaţiei FaceTime.

Iată mesajul transmis de britanică odată cu noul single:

Am vrut să lansez această melodie de pe viitorul meu album ca un preview pentru lumea acestui nou disc. "Power" este despre relaţiile din secolul 21, cum pot ele să fie dictate de social media, superficialitate şi lucruri materiale.

Relaţiile pot începe cu minciuni şi înflorituri. Fata din melodie este deziluzionată de dragoste şi de oamenii cruzi şi arătoşi, obsedaţi de sine cu care tot sfârşeşte.

Noul track vine după colaborarea cu artistul R&B Blackbear "Worry About Me", lansată la început de an. În ultima vreme am mai putut asculta şi cover-ul "River" după Joni Mitchell, cu care Ellie a juns pe locul 1 în topurile din UK. Au mai sosit şi melodiile noi "Close to Me" sau "Hate Me" în ultimele luni.