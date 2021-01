"New Love" marchează primul single al grupului din 2018, când au lansat piese precum "Electricity" (ft. Dua Lipa) și au fost headlinerii Bestival, eveniment lansat de DJ-ul Rob Da Bank. Piesa "New Love" este însoțită de un videoclip colorat, regizat de Ana Sting.

Silk City, proiectul celor doi producători, a debutat în 2018 cu un live DJ set în Marea Britanie. Ronson și Diplo s-a cunoscut în 2002, iar mai târziu au realizat că au multe lucruri în comun – dragostea pentru house, disco și hip-hop. Până acum Silk City a surprins cu mix-urile "Especially 4 U", Vol. 1 și Vol. 2, single-ul "Only Can Get Better" și colaborările cu alți artiști.

Ellie Goulding se bucură de un palmares de invidiat: două albume clasate pe prima poziție a topurilor, două premii BRIT, peste 15 milioane de albume vândute și 132 de milioane de single-uri și peste 24.1 miliarde de stream-uri. De asemenea, Ellie a depășit 11 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5 miliarde de vizualizări.