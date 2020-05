The 1975 marchează data lansării noului album "Notes on a Conditional Form" cu un videoclip încărcat de emoție, realizat pentru piesa "Guys". În versurile acestei melodii, Matt Healy cântă despre prietenia frumoasă care s-a legat între el și colegii de trupă, alături de care și-a petrecut o mare parte din ultimii 18 ani. Matt îi numește pe Adam, Ross și George "iubirea vieții sale", în versuri fiind relatată întreaga poveste a formației, chiar de la formarea ei: "The moment that we started a band/Was the best thing that ever happened/And I wish we could do it again/It was the best thing that ever happened/To me".

"Notes on a Conditional Form" este cel de-al 4-lea material de studio al formației. De pe acest album au mai fost promovate piesele "If You’re Too Shy (Let Me Know)", "Me & You Together" și "Frail State Of Mind".

The 1975 a apărut peste noapte pe internet, captivând de la criticii Pitchfork Magazine până la realizatorii BBC Radio 1. Sound-ul trupei este "în afara tiparelor", sau cum ar spune britanicii într-o nuanță de jargon – "dope". Deși există influențe ale muzicii anilor ’80, stilul trupei The 1975 este gândit "în afara cutiei", chiar dacă inițial piesele au fost înregistrate într-o cameră de apartament. Primele single-uri promovate au fost "The City" și "Sex". Ambele s-au auzit la BBC Radio 1, popularitatea formației începând să crească spre sfârșitul anului 2013. Pitchfork Magazine i-a comparat cu duo-ul electro-rock The Big Pink, solistul Matthew Healy citându-i pe de altă parte pe lista influențelor pe Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Michael Jackson, Peter Gabriel, Brian Eno, D’angelo și Sigur Ros.

The 1975 a concertat pentru prima oară în România în 2014, în cadrul festivalului Summer Well. Trupa a revenit la București în 2019, în cadrul aceluiași festival.