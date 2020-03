"Worry About Me" este un single înregistrat în colaborare cu blackbear și beneficiază de un videoclip regizat de Emil Nava și înțesat cu elemente horror.

Tonul întunecat al piesei și videoclipului este echilibrat de tușe de umor. Deși o vedem pe Ellie mânjită de sânge și folosindu-și puterile supranaturale pentru a recăpăta controlul asupra situației, artista apare totodată și alături de blackbear și fratele său geamăn ținând în brațe niște găini, întregul scenariu fiind atât de absurd, încât în final nu poate fi decât amuzant.

""Worry About Me" este o piesă pe care am scris-o amintindu-mi de un tip care-și dorea să fiu la dispoziția lui, exact când eram pe punctul de a-l uita. Tonul este ironic în mod intenționat, pentru că nu sunt deloc înverșunată, pur și simplu mi s-a părut amuzant. A fost plăcut să scriu în însoritul L.A., pentru că la momentul respectiv compuneam piese întunecate despre starea de spirit pe care am avut-o în New York", a detaliat Ellie Goulding.