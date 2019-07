"Hate Me" este antiteza hitului lui Ellie Goulding "Love Me Like You Do". Noul single este o colaborare între doi artişti premiaţi cu discuri de platină şi care ştiu perfect cum să îţi ridice părul pe mână. Noul clip este regizat de către Saam Farahmand şi prezintă finalul întunecat al unei relaţii de iubire care a devenit toxică. Finalul are loc cu spălări de rufe în public, mai bine zis în social media.

Emoţiile puternice sunt redate prin secvenţe de dans şi contorsionare, plus shadow boxing cu emoţii negative. Nu e doar ură aici, ci întrezărim şi dorinţa ce încă nu dispare la final de relatie, dar şi speranţa de a uita tot şi a o lua de la zero. Vedem şi un cadru cu un telefon mobil, de pe care pozele lui Ellie sunt şterse rapid, una dintre măsurile finale ale unei relaţii dizolvate.

Juice Wrld apare fumând şi privind în gol, încercând să treacă peste schisma sufletească. Piesa a fost bine primită de public, generând 26 de milioane de stream-uri de la debutul la final de lună iunie. Iulie 2019 este o perioadă specială pentru Ellie Goulding, care tocmai a primit un doctorat onorific de la Universitatea din Kent, la care artista a renunţat pentru a începe o carieră muzicală.

Britanica a devenit Doctor Onorific în Arte, primind distincţia pe 18 iulie în campusul Universităţii. Ellie a studiat teatrul şi artele dramatice în 2006 şi acolo l-a cunoscut pe Starsmith, unul dintre producătorii cu care a compus albumul hit "Lights". Goulding a renunţat la studii în ultimul său an de facultate, în 2008. Primirea distincţiei a fost însoţită de un discurs, în care tânăra şi-a cerut scuze profesorului său de teatru pentru a plecat de la cursuri doar cu un email de "adio".

Ellie Goulding pregăteşte un al patrulea album de studio, ce va debuta în acest an. De pe el am putut asculta piesele "Flux" şi "Sixteen", ambele cu clipuri ce spun poveşti personale ale muzicianei.